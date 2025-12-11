ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промени при издаването на лични документи
Промените в Правилника за издаване на български лични документи предвиждат изцяло централизирано персонализиране на документите. Процесът ще се извършва от дирекция "Български документи за самоличност“ към МВР, което цели по-ефективна и сигурна обработка.
Облекчена е и работата с електронната идентичност. Гражданите ще могат да подават заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност както при издаване на нова лична карта, така и за вече валиден документ. Регламентирани са и процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на електронната идентичност в чипа на документа.
С новите правила в заявленията ще се въвеждат и данни за електронна поща и телефон за контакт, което ще улесни комуникацията с администрацията.
Правителството въвежда нов тип разрешение за пребиваване, насочено към т.нар. "дигитални номади“. Промяната в Правилника за прилагане на Закона за чужденците позволява на чужденци да пребивават в България без трудово правоотношение с местен работодател.
Целта е страната да привлече висококвалифицирани професионалисти от областите на иновациите, високите технологии и творческите индустрии, които работят дистанционно, използвайки българската инфраструктура и интернет свързаност.
Министерският съвет реши също, че всички държавни такси за услугите на Агенцията по заетостта ще бъдат преизчислени в евро, считано от 1 януари 2026 година. Мярката засяга таксите за посреднически услуги за чуждестранни работодатели, регистрацията на посреднически агенции и предприятия за временна работа.
Плащанията в брой в левове ще бъдат възможни само в преходния период – до 31 януари 2026 година. След тази дата всички разплащания с агенцията ще се извършват изцяло в евро.
