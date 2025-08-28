ИЗПРАТИ НОВИНА
Производител: Не са имали толкова тежка година от 20 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:20Коментари (0)108
©
Производителите на плодове не са имали толкова тежка година от 20 години. Повсеместно в цялата страна култури като череша, праскова и кайсия измръзнаха и производителите имат нулева реколта. Компенсациите започнаха да се изплащат поетапно, но това става доста по-бавно от очакваното. Това каза Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари, в предаването "Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Предстои да се изготви регистър, който да даде яснота кои са активните и плододаващи градини. Този процес ще отнеме между 1 и 2 години. За целта всички овощни градини трябва да бъдат посетени от комисия и да им бъде направен анализ. Добрата новина е, че този процес вече стартира.

"Основните предизвикателства пред производителите на плодове тази година е те да оцелеят“, коментира гостът. Държавната помощ покрива само част от разходите си. Не говорим изобщо за печалба, с която производителите да изхранват семействата си и да се подготвят за следващата година.

Той сподели, че се подготвя фонд, който ще събира средства от всички земеделски потребители, които при лоши метеорологични условия ще се разпределят между засегнатите. Това ще даде някаква сигурност на производителите.

"Цените са двойни и тройни спрямо миналата година. Цените са високи в целия регион, а не само в България. Това ще създаде трудности и за преработвателния бранш“, отбеляза Колев.

Той обясни, че всеки един овощар трябва да помисли как да противодейства на климатичните промени. При кайсията вече три години има проблем с измръзването. Ако не се предприемат промени, рискът от фалит е съвсем реален.

Подменянето на сортове е огромна инвестиция, която отнема години. Важно е обаче производителите да започнат с подмяната на сортове, за да имат време да се приспособят. Конкурентоспособността на българските производители все още е ниска.

"Голяма част от продукцията се изнася в Румъния, а пазарът в Западна Европа все още е недостижим. Всеки работи сам за себе си“, сподели гостът.







