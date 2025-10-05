Производител: Български ябълки няма! Във Франция дават 15 евро на час, а ние не можем да дадем тези пари и за ден

© Слаба реколта от ябълки в Кюстендилско – земеделците очакват тежка година



Реколтата от ябълки в Кюстендилско тази година е изключително слаба. Производителите споделят, че плодовете по дърветата са малко и дребни, а ситуацията напомня на проблемите с черешите през лятото. Лошите атмосферни условия се оказаха решаващ фактор за тежкия сезон в "овощната градина на България".



"Годината е никаква! Просто ябълки няма“, коментира пред телевизия NOVA Димитър Домозетов, дългогодишен земеделски производител от региона. По думите му най-сериозно са пострадали крушите – от 75 декара насаждения той е получил едва четири плода. След тях по загуби се нареждат черешите, ябълките и сливите.



На пазара българските ябълки ще бъдат рядкост. Малкото налични плодове са дребни или с дефекти и не могат да се предложат като стокова продукция. Според производителите по-голямата част от тях ще бъдат използвани за сок или преработка. Цената на вносните ябълки в момента достига 3–4 лв. за килограм, докато българските едва ще се конкурират с 2,50 лв.



"Миналата година прибрах 350 тона ябълки, а тази, ако стигна до шест–седем тона, ще се радвам“, казва Домозетов.



Земеделците са изправени и пред сериозен недостиг на работна ръка. "Хората отидоха да берат маслини в Гърция. Не можеш да намериш кой да прибере и това, което е останало“, допълва производителят. Той сравнява ситуацията със западноевропейските стандарти:



"Във Франция дават 15 евро на час, а ние не можем да дадем тези пари и за ден. Нека поне субсидиите да са равни.“



Въпреки трудностите производителите призовават българските потребители да избират родното производство. "Тежко е да нахраниш гладния, но още по-тежко е да задоволиш капризите на сития. Ябълката може да не е едра и лъскава, но ако е от устойчив сорт и отгледана с естествен тор, тя е истинска биологична храна. Една ябълка държи доктора далеч – а