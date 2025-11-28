Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих приятели на пътя и така се роди моята кауза

© Виктор Георгиев работи в ИТ сферата, семеен е и има две деца. Автомобилите са неговото хоби и именно от това хоби се роди една инициатива, която с времето се превърна в личната му мисия. Това е платфорамата за безплатни уроци по подобряване на шофьорските умения "Аз на пътя - научи ме да шофирам".



Тя дава възможност на всеки шофьор напълно безплатно да провери уменията си, като премине с личния си автомобил по предварително изготвен от него маршрут.



След това това той му дава подробна обратна връзка и много полезни съвети – как да шофира по-спокойно и уверено, как да намали разхода на гориво, как да се грижи по-добре за автомобила си и как да използва максимално системите и екстрите, с които разполага колата му.



Освен индивидуалните шофирания организира и събирания на групи от по десетина, двайсет или трийсет души, на които обсъжда всевъзможни теми, свързани с ежедневното управление и поддръжка на автомобила – смяна на гума, проверка на светлини и течности, паркиране, маневри и въобще всичко, което хората искат да бъде изяснено.



Той пише и статии, в които разяснява различни ситуации на пътя и тълкуването им от гледна точка на закона, както и технически материали за автомобили. Понякога се впуска и в дълги спорове за пътната безопасност, но вярва, че диалогът е единственият начин да се постигне промяна.



Идеята за инициативата се появява още през 2016 година.



Отнема му близо година да проучи подходящ маршрут, да създаде нужните бланки за оценка, да подготви общи условия, с които да защити и себе си, и шофьора, и през 2018 година официално започва.



"Мотивът ми бе високата смъртност по пътищата, както и личната трагедия да загубя приятели, които след покупка на по-мощни автомобили не успяха да ги овладеят. Затова реших да направя нещо реално и достъпно за всеки, който има желание да стане по-добър и по-сигурен зад волана. Единственото условие е човек да има изрядни документи – всичко останало е моя грижа", разказва той пред платформата People of Sofia.



Целта му е проста: да допринесе за намаляване на жертвите по пътищата и да помогне на хората да мислят в посока превенция, осъзнато поведение и отговорност.



Досега през инициативата му са преминали над 1300 души, както индивидуални участници, така и хора, включили се в груповите срещи. Проблемът с пътната безопасност у нас е голям и остава нерешен, защото липсва контрол, липсва ефективност в мерките, липсват адекватни закони и добре изградена структура, която да насочва шофьорите към правилното поведение.



"Много хора питат защо инициативата е напълно безплатна. Правя го, защото вярвам, че всеки човек трябва да направи поне едно нещо безвъзмездно в полза на обществото. За мен това е начинът да допринеса, а удоволствието от срещата с толкова много интелигентни, мотивирани и прекрасни хора е награда, която надминава всичко", казва още той.



"А що се отнася до квалификацията ми – не претендирам за официална такава. Аз съм аматьор, който непрекъснато учи. Минавал съм през различни курсове, чета, гледам, тествам, събирам информация от държави с много високо ниво на пътна безопасност и комуникирам с хора оттам, които ми помагат да разбера кое наистина работи", допълва Виктор Георгиев.



Първо прилага наученото върху себе си, после с приятели, и едва след това стига до хората в инициативата. Най-голямото доказателство, че това има смисъл, е обратната връзка на шофьорите – много от тях споделят, че съветите му са ги предпазили от катастрофи или скъпи ремонти. А за него това е най-ясният знак, че върви в правилната посока.