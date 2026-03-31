Днес ще бъде малко по-сухо, превалявания ще има в Южна България, коментира пред bTV климатологът Георги Рачев.
"Циклон ще дойде от Северна Африка и ще се движи през Южна Гърция и Черно море на североизток. Той ще определи времето. Утре, следобед, започва нахлуването на този въздух. Циклонът ще мине и южно от България, в резултат на което ще засмуче малко по-хладен въздух. В четвъртък – за последно студ“, обеща професорът.
По думите му на Цветница ни очаква ясно, хубаво, слънчево и топло време.
"Започва затоплянето, а през Страстната седмица нещата ще придобият още по-страстен характер и температурите ще станат доста съществени. Дамите ще махнете шубите и шапките", отбеляза проф. Рачев и допълни, че 15-16 градуса ще преобладават в ниското.
Проф. Рачев: През Страстната седмица нещата ще са с още по-страстен характер
© bTV
Още от Други
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.