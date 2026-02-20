ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
По повод присъдата на Стоил Цицелков проф. Константинов подчерта пред NOVA NEWS, че тя публикувана и е от 2015 г. за шофиране след употреба на алкохол. "Днес за такова провинение се влиза в затвора, но тогава санкцията не беше такава“, отбеляза той и допълни, че съществува и период на реабилитация.
Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. Той изрази твърдата си позиция, че всеки, който шофира след употреба на алкохол е "готов да извърши умишлено убийство.
Проф. Константинов подчерта, че основната задача на служебното правителство е да осигури нормалното функциониране на държавата. "Първата му допълнителна цел е да произведе честни и свободни избори“, каза той.
Според него няма основание предварително да се заема позиция "за“ или "против“ конкретни министри в състава на служебния кабинет. Той обаче посочи, че министърът на правосъдието трябва ясно да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан“. В същото време проф. Константинов е категоричен, че съществените промени в съдебната система трябва да бъдат оставени на редовен парламент и редовно правителство, а не да се правят в условията на служебен мандат.
По отношение на конституционните изменения той отбеляза, че неразпускането на парламента е "единственото хубаво нещо“ в направените промени.
Според него България трудно намира правилното си позициониране в сложната международна среда. "Има нюанси. Не можем абсолютно безспорно да следваме всички политики на Европейския съюз“, заяви той, като отправи критика към настоящото управление на съюза.
