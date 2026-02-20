ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:27Коментари (0)34
© NOVA NEWS
Честните и свободни избори са задължение на изборната администрация и на Министерския съвет, а не на специално създадена длъжност "министър за честните избори“. Така математикът проф. Михаил Константинов коментира новата позиция в служебния кабинет, която остана вакантна само след едно денонощие.

По повод присъдата на Стоил Цицелков проф. Константинов подчерта пред NOVA NEWS, че тя публикувана и е от 2015 г. за шофиране след употреба на алкохол. "Днес за такова провинение се влиза в затвора, но тогава санкцията не беше такава“, отбеляза той и допълни, че съществува и период на реабилитация.

Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. Той изрази твърдата си позиция, че всеки, който шофира след употреба на алкохол е "готов да извърши умишлено убийство.

Проф. Константинов подчерта, че основната задача на служебното правителство е да осигури нормалното функциониране на държавата. "Първата му допълнителна цел е да произведе честни и свободни избори“, каза той.

Според него няма основание предварително да се заема позиция "за“ или "против“ конкретни министри в състава на служебния кабинет. Той обаче посочи, че министърът на правосъдието трябва ясно да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан“. В същото време проф. Константинов е категоричен, че съществените промени в съдебната система трябва да бъдат оставени на редовен парламент и редовно правителство, а не да се правят в условията на служебен мандат.

По отношение на конституционните изменения той отбеляза, че неразпускането на парламента е "единственото хубаво нещо“ в направените промени.

Според него България трудно намира правилното си позициониране в сложната международна среда. "Има нюанси. Не можем абсолютно безспорно да следваме всички политики на Европейския съюз“, заяви той, като отправи критика към настоящото управление на съюза.


Още по темата: общо новини по темата: 149
20.02.2026 Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
20.02.2026 Гюров: Разяснителната кампания за изборите ще започне в следващите няколко
дни
20.02.2026 Андрей Гюров прие оставката на Цицелков
20.02.2026 Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
20.02.2026 Стоил Цицелков ще депозира оставката си
20.02.2026 Цицелков: С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и пре...
19:12 / 20.02.2026
Първи кадър от зловещия инцидент с двама загинали край Хасково
17:22 / 20.02.2026
Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се ...
16:47 / 20.02.2026
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
В България близо 56 000 работят без трудов договор
16:34 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: