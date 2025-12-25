ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Борислав Георгиев: Нужно е движение, правилна храна и здравословен сън, за да живеем дълго
За някои хора Коледа се превръща не толкова в духовен празник, колкото в гастрономичен. Това заяви проф. Борислав Георгиев, началник на клиниката по кардиология в Националната кардиологична болница.
"Обикновено на Бъдни вечер се сервират ястията, които бабите ни са приготвяли и които сме запазили с векове. Виждам, че дори младите хора се стремят да спазват традицията с постните храни на трапезата. Онези, които искат да хапнат нещо модерно, често го правят, за да демонстрират финансовите си възможности, но тези храни не са особено полезни“, обясни проф. Георгиев.
По думите му, постите не са само формалност "на хартия“, а от векове се практикуват като период на пречистване от месото и мазното – храни, които могат да натоварят организма. "Ако един човек пости истински, стомахът му се свива и се нуждае от по-малко храна“, уточни кардиологът.
Проф. Георгиев отбеляза, че съвременната тенденция е хората да се опитват да отслабват чрез диети или медикаменти, вместо чрез естествено ограничаване на мазното и червеното месо. "Постната храна е лека и не натоварва стомаха, но е опасно, когато се прекалява – например с мазнини, алкохол, сладки и газирани напитки“, каза той.
Освен правилното хранене, специалистът подчерта важността на движението. "Физиологичното отслабване е около 3–4 кг на месец. Опити за 7, 8 или 10 кг месечно са вече болестни и опасни. Човек трябва да има балансирана диета, с повече фибри и по-малко сол и мазнини“, добави проф. Георгиев.
Той посочи и проблемите с модерното месо и колбасите: "Красивите, червени колбаси са пълни с химия и не са полезни, особено в по-големи количества. Същото важи и за традиционните туршии – те не трябва да се правят с много сол. Солта може да се замени с подправки като черен пипер, мащеха или лимон“.
Проф. Георгиев предупреди, че българите консумират в пъти повече сол от препоръчителното, което води до повишаване на кръвното налягане и проблеми с бъбреците. "Някои хора нямат достатъчно здравна култура, което води и до по-ранна смърт. За българина здравето все още не е ценност номер едно, предаде NOVA . Столетниците в България не са много в сравнение с други държави“, каза още той.
"За да живеем дълго и здравословно, е нужна правилна храна, здравословен сън и движение", заключи проф. Георгиев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
16:54 / 25.12.2025
Челен удар между две коли, има пострадали деца
17:21 / 25.12.2025
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези д...
17:36 / 25.12.2025
Разбиха канал за трафик на оръжия през България за РСМ
15:56 / 25.12.2025
Задръстване на проход "Предела", има лед по платното за движение
15:56 / 25.12.2025
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS