ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Борислав Георгиев: Нужно е движение, правилна храна и здравословен сън, за да живеем дълго
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:23Коментари (0)189
© NOVA
Освен правилното хранене, специалистът подчерта важността на движението

За някои хора Коледа се превръща не толкова в духовен празник, колкото в гастрономичен. Това  заяви проф. Борислав Георгиев, началник на клиниката по кардиология в Националната кардиологична болница.

"Обикновено на Бъдни вечер се сервират ястията, които бабите ни са приготвяли и които сме запазили с векове. Виждам, че дори младите хора се стремят да спазват традицията с постните храни на трапезата. Онези, които искат да хапнат нещо модерно, често го правят, за да демонстрират финансовите си възможности, но тези храни не са особено полезни“, обясни проф. Георгиев.

По думите му, постите не са само формалност "на хартия“, а от векове се практикуват като период на пречистване от месото и мазното – храни, които могат да натоварят организма. "Ако един човек пости истински, стомахът му се свива и се нуждае от по-малко храна“, уточни кардиологът.

Проф. Георгиев отбеляза, че съвременната тенденция е хората да се опитват да отслабват чрез диети или медикаменти, вместо чрез естествено ограничаване на мазното и червеното месо. "Постната храна е лека и не натоварва стомаха, но е опасно, когато се прекалява – например с мазнини, алкохол, сладки и газирани напитки“, каза той.

Освен правилното хранене, специалистът подчерта важността на движението. "Физиологичното отслабване е около 3–4 кг на месец. Опити за 7, 8 или 10 кг месечно са вече болестни и опасни. Човек трябва да има балансирана диета, с повече фибри и по-малко сол и мазнини“, добави проф. Георгиев.

Той посочи и проблемите с модерното месо и колбасите: "Красивите, червени колбаси са пълни с химия и не са полезни, особено в по-големи количества. Същото важи и за традиционните туршии – те не трябва да се правят с много сол. Солта може да се замени с подправки като черен пипер, мащеха или лимон“.

Проф. Георгиев предупреди, че българите консумират в пъти повече сол от препоръчителното, което води до повишаване на кръвното налягане и проблеми с бъбреците. "Някои хора нямат достатъчно здравна култура, което води и до по-ранна смърт. За българина здравето все още не е ценност номер едно, предаде NOVA . Столетниците в България не са много в сравнение с други държави“, каза още той.

"За да живеем дълго и здравословно, е нужна правилна храна, здравословен сън и движение", заключи проф. Георгиев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
16:54 / 25.12.2025
Челен удар между две коли, има пострадали деца
17:21 / 25.12.2025
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези д...
17:36 / 25.12.2025
Разбиха канал за трафик на оръжия през България за РСМ
15:56 / 25.12.2025
Задръстване на проход "Предела", има лед по платното за движение
15:56 / 25.12.2025
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: