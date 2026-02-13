ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Беновска: Суеверие означава празна вяра. Петък 13 е нещо такова
"Ако погледнем етимологите, суеверие - означава празна вяра. Вяра, която не се основава на нищо. И петък 13 е нещо такова", каза тя.
По думите на Беновска 13-то число се счита за нещастно в християнството, тъй като броят на апостолите е бил 13 с Юда.
"Има и редица други съответствия в развитието на християнството през вековете. Петък пък е денят, в който Исус Христос е бил разпънат“, обясни тя.
"В САЩ например високите сгради нямат етаж с номер 13, даде пример гостът.
В българския фолклор петък също е известен като лош ден. Но не толкова, колкото вторник, който в повечето части на страната е считан за ден, в който има един лош час, но никой не знае кой е той. Това означава - не започваме никаква нова работа, не тръгваме на път и други подобни предпазни мерки против влиянието на злите обстоятелства. В някогашните сборници за народни умотворения, издавани от 1889 г. от Министерство на народното просвещение, има цял такъв раздел, свързан с представи "прави това и не прави онова“, разказа професорът.
