Проф. Беновска: Суеверие означава празна вяра. Петък 13 е нещо такова

Идеята за петък 13 се формира в началото на ХХ век от книга, носеща заглавието "Петък 13", на американския бизнесмен Томас Лоусън. Той употребява тази дата като символ на финансова катастрофа. Това каза проф. Милена Беновска в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.



"Ако погледнем етимологите, суеверие - означава празна вяра. Вяра, която не се основава на нищо. И петък 13 е нещо такова", каза тя.



По думите на Беновска 13-то число се счита за нещастно в християнството, тъй като броят на апостолите е бил 13 с Юда.



"Има и редица други съответствия в развитието на християнството през вековете. Петък пък е денят, в който Исус Христос е бил разпънат“, обясни тя.



"В САЩ например високите сгради нямат етаж с номер 13, даде пример гостът.



В българския фолклор петък също е известен като лош ден. Но не толкова, колкото вторник, който в повечето части на страната е считан за ден, в който има един лош час, но никой не знае кой е той. Това означава - не започваме никаква нова работа, не тръгваме на път и други подобни предпазни мерки против влиянието на злите обстоятелства. В някогашните сборници за народни умотворения, издавани от 1889 г. от Министерство на народното просвещение, има цял такъв раздел, свързан с представи "прави това и не прави онова“, разказа професорът.