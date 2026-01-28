ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
Сбогом, любима приятелко.
Петък се чухме и последният ни разговор беше: "Утре ще се чуем, да се видим"…… и УТРЕ не дойде.
Събудиха ме през нощта, че има пожар и това беше краят.
Най-жалкото е, че пожарът е запален от човек, който трябва да е в психиатрично заведение 4 етажа под Вас. Изписаха се много лъжи в медиите.
Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни. България е страхотна страна, но държавата е мащеха за своите и майка за чуждите.
Преди 7 месеца се прибрахте в България с толкова голямо желание.
Спомням си разговорите ни колко трудно завърши за медицинска сестра в Англия и си дойде да работиш тук. Да помагаш на хората тук и накрая заради социалните безумици ти загина.
Отиде си най-милият човек на света, който помагаше на всеки.
Да е светъл пътят ти.
Благодаря, Танче и на всички, които ми помогнаха тези дни. Бяха едни от най - трудните дни, които съм изживявала.
