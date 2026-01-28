Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни

© Facebook Само преди 4 дни в пожар си отиде една млада жена, майка на две деца, казваше се Таня. Инцидентът е повече от нелеп, близките и приятелите на Таня не могат да проумеят случилото се и до днес, а дечицата ѝ още се борят за живота си. Във Facebook близка на загиналата жена разкри какъв човек е Таня и колко е загубило обществото ни от нейната нелепа смърт.



Сбогом, любима приятелко.



Петък се чухме и последният ни разговор беше: "Утре ще се чуем, да се видим"…… и УТРЕ не дойде.



Събудиха ме през нощта, че има пожар и това беше краят.



Най-жалкото е, че пожарът е запален от човек, който трябва да е в психиатрично заведение 4 етажа под Вас. Изписаха се много лъжи в медиите.



Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни. България е страхотна страна, но държавата е мащеха за своите и майка за чуждите.



Преди 7 месеца се прибрахте в България с толкова голямо желание.



Спомням си разговорите ни колко трудно завърши за медицинска сестра в Англия и си дойде да работиш тук. Да помагаш на хората тук и накрая заради социалните безумици ти загина.



Отиде си най-милият човек на света, който помагаше на всеки.



Да е светъл пътят ти.



Благодаря, Танче и на всички, които ми помогнаха тези дни. Бяха едни от най - трудните дни, които съм изживявала.