© За мнозина българи "сигурност“ означава собствен апартамент. Тухлите и бетонът са символ на стабилност, а мисълта, че имаш покрив над главата си, носи спокойствие. Но дали имотът наистина е най-сигурният актив?



В десетилетията след промените имотът се утвърди като предпочитан начин за съхранение на спестяванията. Аргументите са ясни – жилищата са материални, потребни и носят доход чрез наем. "В България все още се смята, че тухлата е най-сигурното вложение – апартаментът е видим, може да се ползва и предава между поколенията“, коментират брокери на имоти.



Съществуват и статистически данни: в дългосрочен план цените на недвижимите имоти в големите градове у нас бележат устойчив ръст, което допълнително затвърждава усещането за надеждност.



Въпреки това кризите показват и уязвимостите на имотите. В подкаста "Строителство и Ремонти“ с Лозан Лозанов, предприемачът и крипто анализатор Пламен Андонов посочва пример от Украйна: инвеститор, натрупал десет апартамента за пенсия, се оказва в ситуация, в която имотите са неликвидни, банките не отпускат кредити срещу тях, а той е принуден да напусне страната. "Оказва се, че собствеността съществува само докато държавата гарантира правата ти“, казва Андонов.



За разлика от имотите, биткойнът дава на притежателя пълен контрол – чрез частния ключ той може да прехвърли или съхрани средствата си без посредници. "Държавата не може да конфискува биткойн, чужда армия не може да ти го отнеме. Ако държиш ключа – държиш богатството си“, твърди Андонов.



Критиците обаче напомнят, че биткойнът е силно волатилен актив, подложен на резки колебания. За разлика от апартаментите, които могат да осигурят доход от наем и реална употреба, криптовалутите остават предимно спекулативен инструмент.



За българите изборът може би не е "или-или“, а по-скоро търсене на баланс между традиционното усещане за сигурност и новите форми на финансова свобода.



