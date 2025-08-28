ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприемач: Имотът е само хартийка с твоето име, биткойнът е истинската сигурност
В десетилетията след промените имотът се утвърди като предпочитан начин за съхранение на спестяванията. Аргументите са ясни – жилищата са материални, потребни и носят доход чрез наем. "В България все още се смята, че тухлата е най-сигурното вложение – апартаментът е видим, може да се ползва и предава между поколенията“, коментират брокери на имоти.
Съществуват и статистически данни: в дългосрочен план цените на недвижимите имоти в големите градове у нас бележат устойчив ръст, което допълнително затвърждава усещането за надеждност.
Въпреки това кризите показват и уязвимостите на имотите. В подкаста "Строителство и Ремонти“ с Лозан Лозанов, предприемачът и крипто анализатор Пламен Андонов посочва пример от Украйна: инвеститор, натрупал десет апартамента за пенсия, се оказва в ситуация, в която имотите са неликвидни, банките не отпускат кредити срещу тях, а той е принуден да напусне страната. "Оказва се, че собствеността съществува само докато държавата гарантира правата ти“, казва Андонов.
За разлика от имотите, биткойнът дава на притежателя пълен контрол – чрез частния ключ той може да прехвърли или съхрани средствата си без посредници. "Държавата не може да конфискува биткойн, чужда армия не може да ти го отнеме. Ако държиш ключа – държиш богатството си“, твърди Андонов.
Критиците обаче напомнят, че биткойнът е силно волатилен актив, подложен на резки колебания. За разлика от апартаментите, които могат да осигурят доход от наем и реална употреба, криптовалутите остават предимно спекулативен инструмент.
За българите изборът може би не е "или-или“, а по-скоро търсене на баланс между традиционното усещане за сигурност и новите форми на финансова свобода.
