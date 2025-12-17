ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемач: Без достатъчно българско сурово мляко няма как да гарантираме качествени млечни продукти
Според министъра на земеделието и храните в оставка Георги Тахов, наред с недостига на суровини, сериозно предизвикателство за сектора ще бъде и адаптацията към климатичните промени. Той съобщи, че вече са предвидени инвестиционни средства за развитие на напоителни системи, които да подпомогнат земеделските производители.
Най-голям недостиг в момента се отчита при българското говеждо месо. По данни, представени на форума, едва около 20% от говеждото месо, използвано за производство на местни продукти, е с български произход, а останалите 80% са внос, основно от европейски страни. При пилешкото месо ситуацията е малко по-добра – около 50% от необходимите количества се произвеждат в България, а останалата част е внос.
Изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите д-р Диляна Попова подчерта, че секторът има желание да работи с български суровини, но липсата им е сериозна пречка.
"Ние като месопреработватели искаме да работим с българско свинско и говеждо месо и нашите колбаси да са произведени с български суровини. Държавата трябва да се погрижи за възстановяването на животновъдството, за да имаме достатъчно суровина за преработка и да гарантираме продоволствената сигурност на страната“, заяви тя пред БНТ.
Подобна е и ситуацията в млечния сектор. Млекопреработвателите алармират за сериозен недостиг на българско сурово мляко. През последните пет години производството на мляко у нас е намаляло с около 25%, докато вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Макар и други европейски държави да се сблъскват с подобни проблеми, мащабите на вноса в България са значително по-големи.
"Ако искаме да имаме качествени млечни продукти и потребителят да купува това, което пише на етикета, трябва да разполагаме с достатъчно българско сурово мляко, каквото в момента нямаме. Необходима е целенасочена работа в тази посока“, коментира Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите. По думите му политиката на Европейския съюз не дава достатъчно сигнали за грижа към продоволствената сигурност, а по-скоро води до нарастваща външна зависимост.
Сред ключовите предизвикателства пред сектора през следващата година министър Тахов открои и необходимостта от ограничаване на огнищата на болести по дребните преживни животни. Той припомни, че изминалата година е била белязана от напрегната епизоотична обстановка.
"За първи път ще въведем механизма на взаимно спомагателния фонд, за който през последните години само се говореше“, заяви министърът. По думите му до дни във фонда ще постъпят средства от държавния бюджет и от Държавен фонд "Земеделие“, които ще се използват за справяне с болести по животните и за компенсиране на щети при неблагоприятни климатични условия.
Очакванията на бранша са, че с по-активна държавна подкрепа и дългосрочна политика може да се постигне възстановяване на животновъдството и по-голяма независимост на страната по отношение на основните хранителни суровини.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МОН с официална позиция за задържания директор на училище
22:47 / 16.12.2025
Задържаха директора на родно училище заради скрити камери в тоале...
21:56 / 16.12.2025
КЗП със засилени проверки за цените на хранителните стоки
21:58 / 16.12.2025
Пуснаха полицейския шеф под домашен арест с електронна гривна
20:24 / 16.12.2025
Голяма промяна за бързите кредити
20:06 / 16.12.2025
Николай Василев: Удължителният бюджет е като "слагането на резерв...
19:36 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS