|Предлагат промени в големия талон на колата
Идеята е да се намали бюрокрацията и да се спести време и пари на гражданите, като се следват добри европейски практики.
Според вносителите, настоящите изисквания създават ненужна административна тежест и не повишават сигурността или контрола върху автомобилите. Основният уникален идентификатор на колата е VIN номерът, който е поставен от производителя.
Междувременно цветът и номерът на двигателя могат да се сменят лесно – например при ремонт или подмяна на двигателя с нов от същия модел – без това да променя съществено конструкцията на автомобила. Често номерът на двигателя е труднодостъпен, нечетлив или дори изтрит след години употреба.
Освен това, сегашната практика изисква собствениците да отделят време и пари за промяна на талона при смяна на цвят или двигател, а КАТ трябва да извършва излишни административни процедури. Депутатите отбелязват, че европейските директиви позволяват, но не задължават държавите членки да включват номер на двигателя и цвят в талона.
Ако законопроектът бъде приет, талонът ще съдържа само данни за конструктивни характеристики и промени, които наистина са важни за идентификация и контрол на автомобила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
