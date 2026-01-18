Предлагат промени в големия талон на колата

© Двама депутати от ПП-ДБ, Йордан Иванов и Стела Иванова, предлагат промяна в закона за движението по пътищата, според която в големия талон на автомобила вече няма да се вписват номерът на двигателя и цветът на колата, освен ако има промяна в конструкцията на автомобила.



Идеята е да се намали бюрокрацията и да се спести време и пари на гражданите, като се следват добри европейски практики.



Според вносителите, настоящите изисквания създават ненужна административна тежест и не повишават сигурността или контрола върху автомобилите. Основният уникален идентификатор на колата е VIN номерът, който е поставен от производителя.



Междувременно цветът и номерът на двигателя могат да се сменят лесно – например при ремонт или подмяна на двигателя с нов от същия модел – без това да променя съществено конструкцията на автомобила. Често номерът на двигателя е труднодостъпен, нечетлив или дори изтрит след години употреба.



Освен това, сегашната практика изисква собствениците да отделят време и пари за промяна на талона при смяна на цвят или двигател, а КАТ трябва да извършва излишни административни процедури. Депутатите отбелязват, че европейските директиви позволяват, но не задължават държавите членки да включват номер на двигателя и цвят в талона.



Ако законопроектът бъде приет, талонът ще съдържа само данни за конструктивни характеристики и промени, които наистина са важни за идентификация и контрол на автомобила.