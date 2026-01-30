Празник е!

© На 30 януари Православната църква чества празника Св. Три светители – Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст.



От векове на този ден се чества заедно паметта на трисветителите св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и така се отдава почит на тяхното просветителско и учителско дело. Това са трима от най-достойните епископи на църквата, допринесли както за нейното благоустрояване, така и за утвърждаване на вероучението й. Двама от тях – св. Василий Велики (поч. 379 г.) и св. Григорий Богослов (поч. 390 г.), принадлежат към плеядата на кападокийските отци, завещали на поколенията безценно писмено наследство.



Третият – свети Йоан Златоуст (поч. 407 г.), бил епископ на Константинопол. Всеки един от тях има свой ден в църковния календар. Причината да се установи празникът Свети Три светители е бурен спор, възникнал през 11-и век по въпроса кой от тримата е по-достоен и има по-голям принос за утвърждаването на християнската вяра. Дебатиращите се разделили на "василиани", "григориани" и "йоанити". Според преданието тримата светители се явили на епископа на град Евхаита – Йоан (1095), и му казали, че пред Бога и тримата са равни по своя принос.



На днешния ден празнуват богословските факултети и духовните академии.