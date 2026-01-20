ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е!
20 януари е и Петльовден по нов стил. Празникът се свързва с мъжкото начало и се празнува във всеки дом, в който има мъжка рожба. По традиция се коли петел.
Снеговалежът на Евтимовден означава добра реколта през лятото. Ако духа източен вятър, това означава студена пролет. Сланата вещае, че пролетта ще дойде рано.
