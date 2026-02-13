Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с документи

© BulNews Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца. Случаят е отпреди броени минути. По неясни към момента причини е лумнал огън в стая в следствието, което се намира на бул. "Демокрация". По първоначални данни е изгорял шкаф с документи. Към момента обаче не става ясно откъде са тръгнали пламъците.



Свидетели на разгарящия се пожар са подали сигнал на телефон 112 и на мястото светкавично пристигнаха пожарникари и екип униформени. За нула време всички служители и посетители на следствието бяха евакуирани от сградата и се струпаха на тротоара отпред.



Огнеборците вече са загасили пожара, но от прозорците на сградата все още излиза гъст и задушаващ дим.



За щастие никой не е пострадал при произшествието. След като огнеборците се уверят, че няма възможност огънят да се възпламени отново, ще бъде извършен оглед от екип полицаи, след който ще стане ясна причината за извънредната ситуация, съобщи BulNews.