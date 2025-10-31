ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Последно сбогом с Иван Тенев
Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025
Масово изваждане на кеш от дома, българите тръгват с пълни чанти ...
12:15 / 31.10.2025
Кукушева: Трудно намираме персонал за бранша ни заради нощни смен...
11:39 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS