Полицай за боя заради скоба в София: Прецедент

Пореден случай на агресия в центъра на София. Този път скандалът е между служители на ЦГМ и двама мъже. Предполагаемата причина е поставяне на скоба при паркиране.



"При пристигането на нашите екипи саморазправата беше преустановена. Разказите на двете страни са по-скоро за възникнал конфликт и спор е дали скобата, поставена на един от автомобилите там на място е правомерно поставена. В следствие на това започва словестна саморазправа, която преминава във физическа", това разказа пред БНТ комисар Стефан Тотев -зам.-началник на Пето РУ СДВР.



"Гражданите са имали претенции, че скобата не е поставена правомерно, опитали се да я махнат сами, след това дошли служителите на ЦГМ и спорът им прераснал във физическа саморазправа. Първите удари дошли от служителя на ЦГМ", обясни той.



Трима от участниците в боя са преминали през болнични заведения.



Стефан Тотев поясни, че при подобна дейност винаги е възможно да възникнат някакви конфликти и спорове, но такъв тип "конфликти не сме имали. Това е прецедент".