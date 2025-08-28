ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицай за боя заради скоба в София: Прецедент
"При пристигането на нашите екипи саморазправата беше преустановена. Разказите на двете страни са по-скоро за възникнал конфликт и спор е дали скобата, поставена на един от автомобилите там на място е правомерно поставена. В следствие на това започва словестна саморазправа, която преминава във физическа", това разказа пред БНТ комисар Стефан Тотев -зам.-началник на Пето РУ СДВР.
"Гражданите са имали претенции, че скобата не е поставена правомерно, опитали се да я махнат сами, след това дошли служителите на ЦГМ и спорът им прераснал във физическа саморазправа. Първите удари дошли от служителя на ЦГМ", обясни той.
Трима от участниците в боя са преминали през болнични заведения.
Стефан Тотев поясни, че при подобна дейност винаги е възможно да възникнат някакви конфликти и спорове, но такъв тип "конфликти не сме имали. Това е прецедент".
