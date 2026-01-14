ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почитаме светица с изключителни способности, четирима именици черпят
Света Нина се родила в Кападокия и била единствената дъщеря на знатни и благочестиви родители. Баща ѝ бил римският войвода Завулон, роднина на свети великомъченик Георги, а майка ѝ Сусана била сестра на Йерусалимския патриарх. На дванадесет години тя дошла с родителите си в Йерусалим. Баща ѝ, горейки от любов към Бога и желаейки да Му служи с монашески подвизи, се посъветвал със съпругата си и приел благословия от блажения Йерусалимски патриарх.
После се простил със сълзи с невръстната си дъщеря Нина и като я поверил на Бога, а той се оттеглил в Йорданската пустиня. Майката на света Нина - Сусана, била поставена при светия храм от брат си, патриарха, за дякониса, за да служи на нищите и болните жени. Нина била дадена за възпитание при благочестивата старица Нианфора.
Светата девица имала такива изключителни способности, че след две години възприела и твърдо усвоила правилата на вярата и благочестието. Ежедневно с усърдие и молитва тя четяла Божествените Писания и сърцето ѝ горяло от любов към Христа.
Имен ден имат всички, които носят имената Нина, Нино, Адам, Калчо.
