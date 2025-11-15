ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина доц. Любомира Саздова
Поклонението ще се състои във вторник, 18.11.2025 г. от 12.30 ч. в църквата "Св. Седмочисленици".
"Тя беше ярка фигура в нашата професионална общност – образец за висок професионализъм, научна отдаденост и човечност, ангажирана до самия си край с развитието на професията физиотерапия и Асоциацията. Тя оставя светла и незабравима следа с безкрайната си енергия, интелектуална и емоционална щедрост.
Лидерската ѝ роля беше несъмнена, като с усета си към прецизност въведе нов стандарт в работата и допринесе за утвърждаването на Асоциацията на европейско ниво. Под нейно ръководство се осъществиха редица научни прояви, доброволчески инициативи и колаборации с международни организации.
Доц. Саздова оставя след себе си устойчив модел на работа и човечност, който ще продължава да ни вдъхновява и направлява.
Поклон пред светлата ѝ памет!", допълват още от асоциацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
16:19 / 15.11.2025
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38 / 15.11.2025
Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас!
14:44 / 15.11.2025
Премиерът Желязков: Местната власт у нас може спокойно да планира...
13:47 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъ...
12:57 / 15.11.2025
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко...
13:06 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS