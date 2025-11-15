ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Почина голямо име в спорта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:43Коментари (0)484
©
На 91 години почина едно от големите имена в българския спорт - Светослав Батов – майстор на спорта и заслужил треньор по спортна гимнастика, съобщиха от Българската федерация. Благодарение на него националният ни отбор постигна изключителни успехи, сред които 13 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи.

Под негово ръководство българският отбор се утвърждава в световния елит, като два пъти се класира на пето място на Олимпийски игри и на четвърто място на световно първенство.

Светослав Батов е и почетен международен съдия на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като оставя след себе си трайна следа в развитието на българската и световната гимнастика.

Поклонението пред Светослав Батов ще се състои на 18 ноември от 11:30 ч. в църквата на Централните софийски гробища.

Светослав Димитров Батов е роден на 17 август 1934 г. в София. Още от ученическите си години се запалва по гимнастиката. През 1950 г. започва да тренира в железничарското физкултурно дружество "Локомотив“ София. Завършва ВИФ "Георги Димитров“ със специалност "Гимнастика“.

Работи като треньор по гимнастика в ДФС "Септември“ и "Левски“ София, както и като преподавател в спортната школа по гимнастика към Софийския район. 

От 1968 г. е част от Българската федерация по гимнастика като държавен треньор, треньор на младежкия национален отбор и старши треньор на националния олимпийски отбор. 

Бил е и първи заместник-председател на Федерацията.

Притежава званията "Майстор на спорта“ и "Заслужил треньор“. В периода 1976–1987 г., като старши треньор на националния мъжки отбор, реализира значителни успехи както в отборните, така и в индивидуалните състезания, като националният отбор печели 17 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи. Под негово ръководство българските гимнастици са постоянно сред световния елит, два пъти заемат пето място на Олимпийски игри и четвърто на световни първенства.

През 1985 г., на конгрес на Европейския съюз по гимнастика, е избран за член на Мъжкия технически комитет. 

Два мандата е вицепрезидент на Мъжкия технически комитет към Международната федерация по гимнастика (ФИГ). 

Бил  е почетен международен съдия към ФИГ, като е съдийствал на пет Олимпиади, над 10 световни и 10 европейски първенства, както и на други международни състезания, включително европейски и световни купи.

Удостоен е със званието почетен член на Европейския съюз по гимнастика и е награден със златен медал за заслуги към развитието на европейската гимнастика.

Награждаван е със златни медали за заслуги към развитието на спортната гимнастика в България от БСФС и два пъти е отличен с високия държавен орден "Червено знаме на труда“ за успехите на олимпийските игри.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
16:19 / 15.11.2025
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38 / 15.11.2025
Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас!
14:44 / 15.11.2025
Премиерът Желязков: Местната власт у нас може спокойно да планира...
13:47 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъ...
12:57 / 15.11.2025
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко...
13:06 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Туризъм
Правят чисто нова улица в Пловдив до меката на шопинга
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: