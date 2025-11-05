ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина бизнесменът Теодор Стоев
По информация от близки до семейството, предприемачът се е намирал в турска болница, където е претърпял сериозна хирургична интервенция. Въпреки усилията на лекарите, състоянието му се е влошило и за съжаление е настъпил фатален изход.
Към момента няма официално изявление от страна на компанията или семейството му, но служители на фирмата са потвърдили тъжната новина пред местни източници.
"Алтест“ е сред водещите български производители на алуминиеви и PVC профилни системи. Централата на компанията се намира в Бургас, в Южната промишлена зона, а продуктите с марката KMG се изнасят и извън страната. През последните години дружеството реализира значителни инвестиции в модерно оборудване и разширяване на производствената база. "Алтест“ разполага и с мрежа от складови бази в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Хасково.
Колеги и партньори на Стоев изразиха дълбоки съболезнования на неговото семейство, като го определят като човек с визия, професионализъм и отдаденост към българското производство.
Очаква се в следващите дни близките му да обявят подробности за поклонението и погребението.
