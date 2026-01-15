ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Нико Стоянов
Нико Стоянов е роден на 9 януари 1947 г. в с. Нова Ивановка, Арцизки район, Одеска област. Завършва средното си образование в родното село и руска и украинска филология в Харковския държавен университет. Работил е в различни вестници и списания, като е бил и секретар на молдовския филиал на Съюза на съветските писатели.
Още като ученик публикува свои стихотворения и превежда съвременни български поети на руски език. Като активен член на групата писатели, творящи на български език в Бесарабия, Стоянов поддържа тесни връзки с България и привлича към това призвание редица творци като Андрей Германов, Александър Миланов, Божидар Божилов и Георги Джагаров.
През 1988 г. основава и става главен редактор на излизащия в Кишинев на български език вестник "Родно слово“. Съставя и превежда антологии с поезия на български автори в Русия и Молдова, организира литературни срещи и посещения на български творци.
След издаването на първата си стихосбирка "Здравейте“ през 1976 г., Нико Стоянов публикува над 20 книги с авторска поезия, хумор и преводи на класически и съвременни руски и украински поети. Майстор на сонета, той е автор на няколко сонетни венци. Неговите творби са писани на български и руски език и са превеждани на различни чужди езици. През 2004 г. излиза книгата му "Сто сонета“, а през 2007 г. – сборникът "Избрани преводи“. Последната му книга с хумористични творби "Бесс арапски“ беше публикувана в края на 2025 г.
Нико Стоянов е член на Съюза на писателите на Русия, на Съюза на писателите на Република Молдова, на Съюза на българските писатели и на Съюза на журналистите на Молдова. Отличен е със званието "Заслужил деец на изкуствата“ в Молдова и е носител на множество литературни награди у нас и в чужбина.
Поклон пред светлата му памет!
