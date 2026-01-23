ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Нейчо Нейчев
Преди повече от 14 години, при една напълно неочаквана среща, основателят ни Христо се запознава с него. Нейчо Нейчев е човек с изключителна биография - дългогодишен главен готвач на националния отбор по футбол на България, готвил за играчите ни на две световни първенства - в Мексико през 1986 г. и в САЩ през 1994 г.
Той разказваше как именно там, в Мексико и САЩ, лютите чушки са го впечатлили повече от всичко друго. Не били онези, които познаваме тук. Били различни - с причудливи форми, наситени аромати и лютивина, която за него била почти непоносима, а за децата - като бонбони.
Този разказ запалва нещо у Христо - потомствен градинар, човек с любопитство и усет към земята. Въпросът бил прост, но съдбовен - какви са тези люти чушки и възможно ли е да се отглеждат в България?
Още на следващия ден това вече не било просто въпрос, а ново хоби. А малко по-късно - път. Път, който доведе до раждането на Люта Ферма.
През октомври тази година, когато празнувахме и рождения си ден, му отидохме на гости. Искахме просто да поговорим. Да му благодарим. Да му кажем, че онази среща отпреди 14 години е дала живот на нещо, което днес вярваме, че допринася не само за развитието на лютото у нас, но носи и нещо истинско на света.
Днес свеждаме глава пред един изключителен човек и наш приятел - човечен, скромен, добър и феноменален в работата си.
"Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Бат’ Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под "негово командване“ и на Мондиал’86, и на Мондиал’94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо!, написа Христо Стоичков и публикува обща снимка на двамата.
