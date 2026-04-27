На 68-годишна възраст почина утвърденият журналист и преводач Ивайло Данаилов. Тъжната вест съобщи неговата спътница в живота Ивета Стратиева в социалните мрежи.

Данаилов оставя зад гърба си над 30-годишна професионална кариера, белязана от работа в най-влиятелните български и международни медии.

Роден през 1958 г. в София, Ивайло Данаилов завършва английска и българска филология в СУ "Св. Климент Охридски“. Кариерата му е пример за многостранен талант - от политически репортер до разследващ журналист и ръководител на редакции.

Професионалният му път започва в Българската телеграфна агенция през 1985 г. като преводач-репортер и по-късно политически репортер. В същия период сътрудничи на световните агенции Associated Press и UPI.

В началото на 90-те години е съветник и заместник-началник на пресцентъра на Работил е на ключови позиции във вестниците "168 часа“, "Труд“ и "Стандарт“, където ръководи отдели за вътрешна и международна информация.

В периода 1997–2000 г. заема поста главен редактор на "Пресфото“ в БТА.

Любопитен детайл от биографията му е, че преди да се отдаде на перото, в периода 1984–1985 г. той работи като помощник-печатар в Полиграфическия комбинат "Димитър Благоев“, познавайки пътя на новината от самата машина до крайния читател.