|Почина Цветан Атанасов, създател на Ретро музея във Варна
Съобщението за кончината му бе обявена от неговите близки.
"Скъпи приятели,
С дълбока скръб в сърцата си Ви съобщаваме, че днес на 20.12.2025 на Игнажден, Господ прибра при себе си нашия обичан и любим създател Цветан Атанасов. Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътят, който той начерта.
Той ще живее в сърцата ни, в делата ни и във всичко, което ще продължим да правим в негова памет.
Поклон пред светлата му памет.
Благодарим на всички за подкрепата и съпричастността през всички тези месеци.
Поради неизвестни обстоятелства ще съобщим допълнително кога ще бъде поклонението."
"Връзката ми с всички вас е много емоционална. Дадох целия си живот за този музей. Така че, скъпи приятели, пазете музея, защото това е нашата история", казва в своето последно видео Атанасов и допълва, че музеят е проектът на живота му.
"Това е последното ми включване. Днес, 12 декември ми казаха, че битката е приключила. Това е приятели! Животът е много кратък! Живейте го разумно! Бъдете ми живи и здрави!", са последните думи към последователите на музея от Атанасов.
Поклон!
