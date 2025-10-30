ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина Агент Тенев
Автор: Вилислава Ветренска 10:18
©
Почина Иван Тенев, това съобщиха от Съюза на артистите в България.

Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот.

Роден е в София на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и "Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович“.

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник "Стършел“ и всички хумористични страници на столичните издания. Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на 3 международни награди.

От 1975 г. е приет за член на секция "Приложна графика“ на СБХ и е постоянен участник в изложбите по приложна графика в периода до 1980 г. Автор е на 2 самостоятелни изложби на карикатура.

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция "Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване "Хоризонт за Вас“ по програма "Хоризонт“ на Българското национално радио, спортната рубрика на БНТ "Трето полувреме“, както и с лични колони на тема хайлайф в най-тиражираните вестници, списания и фотографска агенция "Bulphoto“ – дейност, която продължава и до днес.

През 2001 г. Агенция "Тенев“ започва едночасово шоу по Националното "Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.

Създател и съдружник на "Ивъ & Петровъ“ – единствената по света и в България двулична фирма за бутикови текстове и PR на мащабни музикални проекти – заедно с Александър Петров.







