|Петя Дикова: Не ги наричайте глухонеми, нито инвалиди
"Много обичам да общувам с глухи хора. Знам няколко жеста, но не това е най-важното — важното е да можеш да проведеш поне частичен разговор", сподели Дикова. Тя демонстрира пред водещия няколко жеста, включително как изразява, че има две деца. "Не е нужно да знаеш, че са момчета. Но аз съм много горда майка", каза тя, докато правеше жестомимичния превод.
Дикова напомни и за трудностите, които глухите общности са преживели по време на пандемията: "Хора отказваха да махнат маските си, а на някои им е жизненоважно да четат по устните." Тя подчерта и значението на правилната терминология:
"Не им казвайте глухонеми — те не са глухонеми, те са глухи или слабо чуващи. И не казвайте инвалиди. Това са хора със специални потребности. Това са дребни промени, които всеки може да направи, за да бъде разговорът уважителен.
