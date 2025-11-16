ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пенсионери: Отлагането на индексацията е несправедливо и ощетява възрастните хора в най-трудните месеци
Според пенсионерските съюзи отлагането на индексацията е несправедливо и ощетява възрастните хора в най-трудните месеци от годината.
"Отлагането с шест месеца е несправедливо и ощетява всички пенсионери, които в началото на годината посрещат по-високи разходи за лекарства, отопление, храна и комунални услуги“, се казва в декларацията.
Освен по-ранната индексация, от ОПС призовават в бюджета да бъдат предвидени и коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи.
"Тези средства са жизнено важни за десетки хиляди възрастни хора, които в края на годината са изправени пред невъзможността да покриват елементарни нужди – отопление, лекарства и храна“, посочват от организацията. Според тях коледните добавки не са лукс, а "минимум на социалната солидарност“, която държавата трябва да осигури.
От ОПС обръщат внимание и на инфлационния натиск, който се очаква да се засили с преминаването към еврото и повишените цени на хранителни продукти.
"Пенсионерите, като най-уязвимата група в обществото, не могат и не трябва да бъдат оставяни да поемат тази тежест сами“, заявяват от съюзите.
Организацията настоява Народното събрание и кабинетът "Желязков“ незабавно да предприемат необходимите финансови и законодателни мерки, за да гарантират индексацията от 1 януари и изплащането на коледни добавки за най-нуждаещите се.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радан Кънев: Синът ми бе задържан за един грам марихуана
10:40 / 16.11.2025
Семейство от България отглежда най-скъпата подправка в света, еди...
10:33 / 16.11.2025
Българинът, който спокойно хапва най-лютите чушки на планетата: Т...
10:22 / 16.11.2025
Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминава...
10:41 / 16.11.2025
Историческо представяне на България на международен куиз форум в ...
10:09 / 16.11.2025
Ски ваканцията у нас: Колко ще ни струва и какви са очакванията н...
11:35 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS