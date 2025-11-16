Пенсионери: Отлагането на индексацията е несправедливо и ощетява възрастните хора в най-трудните месеци

© Plovdiv24.bg Обединените пенсионерски съюзи (ОПС) настояват индексацията на пенсиите по т.нар. "Швейцарско правило“ да влезе в сила от 1 януари 2026 г., а не да бъде отлагана с шест месеца. Това се посочва в официална декларация на организацията, разпространена във връзка с предстоящото приемане на Бюджет 2026, съобщи БГНЕС.



Според пенсионерските съюзи отлагането на индексацията е несправедливо и ощетява възрастните хора в най-трудните месеци от годината.



"Отлагането с шест месеца е несправедливо и ощетява всички пенсионери, които в началото на годината посрещат по-високи разходи за лекарства, отопление, храна и комунални услуги“, се казва в декларацията.



Освен по-ранната индексация, от ОПС призовават в бюджета да бъдат предвидени и коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи.



"Тези средства са жизнено важни за десетки хиляди възрастни хора, които в края на годината са изправени пред невъзможността да покриват елементарни нужди – отопление, лекарства и храна“, посочват от организацията. Според тях коледните добавки не са лукс, а "минимум на социалната солидарност“, която държавата трябва да осигури.



От ОПС обръщат внимание и на инфлационния натиск, който се очаква да се засили с преминаването към еврото и повишените цени на хранителни продукти.



"Пенсионерите, като най-уязвимата група в обществото, не могат и не трябва да бъдат оставяни да поемат тази тежест сами“, заявяват от съюзите.



Организацията настоява Народното събрание и кабинетът "Желязков“ незабавно да предприемат необходимите финансови и законодателни мерки, за да гарантират индексацията от 1 януари и изплащането на коледни добавки за най-нуждаещите се.