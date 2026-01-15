ЗАРЕЖДАНЕ...
|Патрулка е паднала в дере в Ягодинското ждрело в Смолянско, има ранен полицай
Инцидентът е станал в участък, на който е имало паднали камъни на пътя. Автомобилът "Опел Астра“, собственост на ОДМВР – Смолян, е излязъл вдясно от пътя и е пропаднал в крайпътно дере. 47-годишен полицейски служител е шофирал патрулния автомобил.
При произшествието е пострадал 48-годишен полицай, който е бил пътник в автомобила. Оказана му е медицинска помощ на място и след това той е транспортиран във Филиала за спешна медицинска помощ в Девин. След извършен преглед, пострадалият полицая е освободен за домашно лечение с контузно-охлузни рани в областта на главата, без опасност за живота.
Водачът на патрулката е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни, казаха още от полицията в Смолян.
