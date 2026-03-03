Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 3 - и март 1878 година всички българи, всички български територии са ликували и са се радвали - този ден ни е обединил всички ни в тази голяма радост, това е жадуван и очакван празник от поколения българи през 5 - вековното турско робство. Това заяви Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който присъстваше на церемонията по издигане на Националното знаме на Република България пред Паметника на Незнайния войн по случай празника, предаде репортер на ФОКУС.

"Днес ние дължим този празник да го празнуваме в памет на всички онези наши предци, които са се заявявали и са доказвали, че са българи, обединени от една вяра, от българския език, от това че са наследници на един велик народ, на една велика държава. И днес политическата реалност може да е различна, но в културно отношение ние дължим това да показваме, да свидетелстваме онези наши предци, които са заявявали своето присъствие, навсякъде където са живели те, днес ние да помним това и да отстояваме своето бъдеше единни", каза още той и допълни: 

"За мен Освобождението на България е целият символ. Трябва да се борим и да не забравяме, че сме българи не само на 3 март, а всеки друг ден от годината".