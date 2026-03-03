Даниил, който присъстваше на церемонията по издигане на Националното знаме на Република България пред Паметника на Незнайния войн по случай празника, предаде репортер на ФОКУС.
"Днес ние дължим този празник да го празнуваме в памет на всички онези наши предци, които са се заявявали и са доказвали, че са българи, обединени от една вяра, от българския език, от това че са наследници на един велик народ, на една велика държава. И днес политическата реалност може да е различна, но в културно отношение ние дължим това да показваме, да свидетелстваме онези наши предци, които са заявявали своето присъствие, навсякъде където са живели те, днес ние да помним това и да отстояваме своето бъдеше единни", каза още той и допълни:
"За мен Освобождението на България е целият символ. Трябва да се борим и да не забравяме, че сме българи не само на 3 март, а всеки друг ден от годината".
