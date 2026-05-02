Динамично време със слънчеви часове, но и опасност от слани в котловините, очаква страната ни през следващото денонощие. Докато облачността над по-голямата част от България ще намалява, жителите на югоизточните райони трябва да се подготвят за значителна облачност и превалявания от дъжд.

За метеорологичната обстановка информира НИМХ. През нощта валежите в западната половина на страната ще спрат, а облачността на изток ще се разкъса. В Югозападна България, особено в котловините, се очакват условия за слана, като минималните температури ще паднат до интервала между -2° и 3°. В столицата София термометрите ще отчетат около -1°.

Утрешният ден ще бъде предимно слънчев за по-голямата част от територията. Изключение прави Югоизточна България, където ще има значителна облачност и дъждове. Североизточният вятър ще остане умерен, като в югоизточните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще варират между 11° и 16°, а в София ще достигнат около 12°.

В планините обстановката ще остане типично зимна на по-голяма височина – над 1200 метра ще превалява сняг, а под тази граница – дъжд. Най-продължителни ще бъдат валежите в Странджа, Сакар и Източните Родопи. Очаква се умерен до силен североизточен вятър, като максималните температури на 2000 метра ще са около -4°.

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, като по-значителна ще остане над южното крайбрежие с валежи от дъжд. Морето ще бъде бурно с вълнение от 3-4 бала, а температурата на морската вода ще е около 12°. Слънцето в столицата изгрява в 6:19 ч., като продължителността на деня ще бъде 14 часа и 10 минути.