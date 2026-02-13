Откриха новородено бебе в чувал между два блока в София

© Bulgaria ON AIR При почистването на боклуци между два блока в София, чистачки са открили новородено бебе в чувал. Това потвърдиха за ФОКУС от СДВР.



Зловещият случай е от столичния квартал "Дружба" 1.



Криминалисти и полицаи работят по случая.