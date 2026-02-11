ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Откриха контрабандни огнестрелни оръжия на "Капитан Андреево"
На 10.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът е бил турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – бяла битова техника, от Германия през България за Турция.
След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя за такива оръжия.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. В хода на разследването е установено, че с контрабандно пренасяните части за огнестрелни оръжия могат да се сглобят годни за употреба такива.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Времето утре, 12 февруари
18:10 / 11.02.2026
ДАНС за "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша публичн...
17:29 / 11.02.2026
Костадинов за ветото на президента: Йотова доказа, че е една сек...
17:30 / 11.02.2026
Пълна хронология на събитията от първия сигнал за три трупа до вт...
15:43 / 11.02.2026
Слави Трифонов: Очаква се замитане на връзките на ПП-ДБ с трагеди...
16:08 / 11.02.2026
Край на монопола на БДЖ!
15:17 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS