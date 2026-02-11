Откриха контрабандни огнестрелни оръжия на "Капитан Андреево"

© Контрабандни огнестрелни оръжия на части откриха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.



На 10.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът е бил турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – бяла битова техника, от Германия през България за Турция.



След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя за такива оръжия.



По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. В хода на разследването е установено, че с контрабандно пренасяните части за огнестрелни оръжия могат да се сглобят годни за употреба такива.