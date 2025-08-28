ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От над 10 хил. безработни до 24-годишна възраст, работа са започнали едва 672
Бюрата по труда в страната предоставят подкрепа, съобразена с нуждите на всеки младеж – от посреднически услуги, през обучения, до програми за придобиване на опит и трудови навици. Особено внимание се отделя на младите хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Те се насочват към подходящи обучения и заетост от младежки и ромски медиатори.
Данните за юли показват леко увеличение на броя на безработните младежи до 24 години, които достигат 10 070 лица, или 6.7% от всички безработни. Най-голям дял сред тях (над 54%) имат младежите със средно образование. Тези с висше образование се увеличават с над 58% спрямо юни, макар и да остават относително малък дял – 4.8% от всички млади безработни.
Над две трети от безработните младежи до 24 години нямат специалност или квалификация, което ограничава възможностите им за реализация. В същото време, положителен сигнал е, че близо 70% от тях са с регистрация до 4 месеца, което подсказва за активност и потенциал за бързо включване в заетост при подходяща подкрепа.
Реализацията на младите хора на пазара на труда е основна задача за министър Борислав Гуцанов и екипа на Министерството на труда и социалната политика.
Още през месец май той представи пред Народното събрание различни инициативи на Министерството в тази посока. Тогава беше дадено началото на две процедури с общ бюджет от 106 млн. лв. за насърчаване на предприемачеството и за подкрепа на млади хора без професионален опит.
Съществен принос за постигнатите резултати имат и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 като "Младежка заетост+“, по който има над 12 000 заявки от работодатели за над 22 000 работни места, и "Младежки практики“ с подадени близо заявки за над 2000 свободни позиции. По проект "Започвам работа“ са идентифицирани над 9700 неактивни младежи, а близо 2000 са включени в заетост.
Агенцията по заетостта продължава да работи в тясно партньорство с висши училища, общини, работодатели и неправителствени организации, за да улесни прехода на младите хора от образование към трудова реализация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в ...
15:50 / 28.08.2025
Стана ясно кой е младежът, загинал заедно с Габриела Драгоманска
15:23 / 28.08.2025
Атанас Запрянов: Дронът край Созопол е руски, бил е опасен
15:51 / 28.08.2025
Полицията изкара Паскал от КПК след разпита
15:54 / 28.08.2025
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на ком...
16:12 / 28.08.2025
Предприемач: Имотът е само хартийка с твоето име, биткойнът е ист...
14:43 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS