ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От над 10 хил. безработни до 24-годишна възраст, работа са започнали едва 672
Автор: Десислава Томева 16:58Коментари (0)217
©
От началото на годината 11 426 младeжи до 29 години са започнали работа на първичния пазар на труда с подкрепата на Агенцията по заетостта. Само през месец юли новоназначените младежи са 1397, от които 672 са на възраст до 24 години. Данните са на Министерството на труда и социалната политика.

Бюрата по труда в страната предоставят подкрепа, съобразена с нуждите на всеки младеж – от посреднически услуги, през обучения, до програми за придобиване на опит и трудови навици. Особено внимание се отделя на младите хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Те се насочват към подходящи обучения и заетост от младежки и ромски медиатори.

Данните за юли показват леко увеличение на броя на безработните младежи до 24 години, които достигат 10 070 лица, или 6.7% от всички безработни. Най-голям дял сред тях (над 54%) имат младежите със средно образование. Тези с висше образование се увеличават с над 58% спрямо юни, макар и да остават относително малък дял – 4.8% от всички млади безработни.

Над две трети от безработните младежи до 24 години нямат специалност или квалификация, което ограничава възможностите им за реализация. В същото време, положителен сигнал е, че близо 70% от тях са с регистрация до 4 месеца, което подсказва за активност и потенциал за бързо включване в заетост при подходяща подкрепа.

Реализацията на младите хора на пазара на труда е основна задача за министър Борислав Гуцанов и екипа на Министерството на труда и социалната политика.

Още през месец май той представи пред Народното събрание различни инициативи на Министерството в тази посока. Тогава беше дадено началото на две процедури с общ бюджет от 106 млн. лв. за насърчаване на предприемачеството и за подкрепа на млади хора без професионален опит.

Съществен принос за постигнатите резултати имат и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 като "Младежка заетост+“, по който има над 12 000 заявки от работодатели за над 22 000 работни места, и "Младежки практики“ с подадени близо заявки за над 2000 свободни позиции. По проект "Започвам работа“ са идентифицирани над 9700 неактивни младежи, а близо 2000 са включени в заетост.

Агенцията по заетостта продължава да работи в тясно партньорство с висши училища, общини, работодатели и неправителствени организации, за да улесни прехода на младите хора от образование към трудова реализация.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в ...
15:50 / 28.08.2025
Стана ясно кой е младежът, загинал заедно с Габриела Драгоманска
15:23 / 28.08.2025
Атанас Запрянов: Дронът край Созопол е руски, бил е опасен
15:51 / 28.08.2025
Полицията изкара Паскал от КПК след разпита
15:54 / 28.08.2025
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на ком...
16:12 / 28.08.2025
Предприемач: Имотът е само хартийка с твоето име, биткойнът е ист...
14:43 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Огромен клон се стовари върху мъж
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: