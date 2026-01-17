ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
Мярката е взета по отношение на 46-годишен мъж, привлечен като обвиняем за умишлено улесняване на престъпление – грабеж, в качеството му на помагач. Според обвинението той е осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата жена.
Съдебният състав, с председател съдия Калин Василев, уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата пледира да не бъде взета мярка за неотклонение, като изтъкна липсата на доказателства за участие на обвиняемия в престъплението.
В искането на прокуратурата се посочва, че на 14 януари 2026 г. обвиняемият, в съучастие като помагач, е извършил наблюдение и проследяване на пострадалата – от банков клон, през централната градска част, до района на Драматичния театър в Кюстендил, като умишлено е улеснил извършването на грабеж от своя брат.
Другият извършител, който към момента се издирва, е отнел от владението на пострадалата пазарска чанта, съдържаща 24 542 евро, портмоне с 30 лева и хранителни продукти. При деянието е била употребена сила, като вещите са били издърпани от ръката на жената, уточняват от прокуратурата.
Престъплението е квалифицирано като тежко по смисъла на Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.
Съдът отчита и поведението на обвиняемия, който е положил сериозни усилия да се укрие от полицейските органи. Това е наложило използването на следово куче и термокамера. Събраните до момента доказателства са достатъчни, за да обосноват съпричастността му към престъплението на този етап от разследването.
По делото не са установени доказателства обвиняемият да е трудово ангажиран, както и да е единственото лице, което се грижи за дъщеря си. Съдът отчита реален риск при налагане на по-лека мярка обвиняемият да повлияе върху процеса на събиране на доказателства или да улесни други лица, евентуално съпричастни към престъплението.
В мотивите си съдия Калин Василев посочва, че е налице реална опасност от укриване или извършване на друго престъпление, ако бъде взета мярка за неотклонение, различна от "задържане под стража“.
Определението на Районен съд – Кюстендил подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил в тридневен срок.
