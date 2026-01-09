ИЗПРАТИ НОВИНА
Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари
Автор: ИА Фокус 13:06Коментари (0)235
©
Lidl стартира годината с нови промоционални активности на основни за домакинството продукти, в подкрепа на семейния бюджет. До 1 февруари, към всичките си актуални промоции, веригата добавя още близо 120 продукта с намалени цени. Кампанията е в продължение на стартиралата още през ноември инициатива за осигуряване на стабилни и достъпни цени в периода на преход към еврото - "До теб във всяка стъпка към еврото“.

Намаления на основни хранителни продукти през януари

Подходът на веригата цели да улесни потребителите в значително по-предизвикателните за семейния бюджет зимни месеци. През януари кампанията включва важни хранителни категории, които формират ежедневния пазар на домакинствата – млечни продукти, месо и колбаси, брашно, варива, печива и други. Намалението обхваща продукти с регулярно потребление, така че клиентите да могат да планират разходите си по-лесно и с по-голяма сигурност. Сред по-изгодните през януари продукти са:

· Кисело краве мляко "Родна стряха“ 4% – от 0,76 €/1,49 лв. на 0,61 €/1,19 лв.

· Кренвирши, цена за кг – за 2,76 €/5,40 лв.

· Бяло пшеничено брашно тип 500, 1 кг – от 0,76 €/1,49 лв. на 0,66 €/1,29 лв.

· Бял ориз "Родна стряха“ 1 кг – от 1,66 €/3,25 лв. на 1,48 €/2,89 лв.

· Бяло саламурено краве сирене, 800 гр. – от 6,33 €/12,38 лв. на 5,01 €/9,80 лв.

· Вита баница 460 г – от 2,55 €/4,99 лв. на 2,30 €/4,50 лв.

През февруари кампанията продължава с нов набор от над 100 различни продукта.

Седмични акции

Промоционалната кампания се допълва и от седмичните предложения на веригата, които тази седмица включват и XXL разфасовки – формат, създаден с фокус върху по-изгодно семейно пазаруване и по-добра стойност за количество. Така клиентите имат възможност да избират между различни категории и продукти според нуждите на домакинството. Сред тях са:

· Български моркови, цена за кг – от 1,02€/1,99лв. на 0,50 €/0,98 лв.

· Свински джолан – заден, с кост, ≈ 1,5 кг – от 4,85€/9,49 лв. на 3,57 €/6,98 лв.

· Немско масло, 200 г – за 1,89 €/ 3,70 лв. (в промоция от 10.01 до 11.01)

· Пица на пещ Моцарела XXL, 3 х 335 г – за 5,11 €/9,99 лв.

· Свинско месо XXL, в собствен сос, 420 г – за 2,55 €/4,99 лв. (40% безплатно)

· Топено сирене XXL, класик, 533 г – за 4,09 €/8 лв.

По този начин Lidl съчетава дългосрочните си ценови инициативи с допълващи седмични предложения с различен продуктов фокус, като осигурява разнообразни възможности за по-изгодно пазаруване.

Lidl Plus – още повече възможности за спестяване

Като допълнителен инструмент за пестене, до 18 януари в приложението е активна Lidl Plus рулетка. При всяка покупка за минимум 5,11 €, потребителите могат да спечелят различни продукти с отстъпка до 50%. Участието в играта дава възможност и за спечелване на един от 26 купона, които дават отстъпка, равна на стойността на последната направена покупка (до 51,13 €/100 лв.). Пълните условия на играта могат да бъдат открити тук.

Паралелно с това, Lidl Plus предлага още над 20 промоции, включително на основни храни. Сред предложенията са портокали с около 50% по-ниска цена - от 1,47 €/2,99 лв. за кг на 0,75 €/1,53 лв. за кг, брецел от “Фурната на Lidl" – от 0.51 €/1 лв. на 0,35 €/0.68 лв., както и свински шницели XXL (4 по 125 г) от 5,11 €/ 9,99 лв. на 4,60 €/9 лв. В допълнение, чрез персонализираните купони в приложението клиентите могат да се възползват от отстъпки и за продукти, които пазаруват регулярно.

С тези последователни действия Лидл България продължава да подкрепя домакинствата с разнообразни промоционални акции, като разширява обхвата на намалените продукти и осигурява предвидимост и сигурност за клиентите си. Всички продукти и още атрактивни оферти може да откриете на Lidl.bg.







Още новини от Национални новини:
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026
Жена на 38 години, родена в Украйна, е в неизвестност от 31 декем...
12:49 / 09.01.2026
АПИ: Повишено внимание по магистралите
12:11 / 09.01.2026
Важно за обмяната на банкноти и монети от левове в евро
13:08 / 09.01.2026
Мария Минчева: Липсата на работна сила продължава да бъде най-гол...
11:16 / 09.01.2026

Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море"
Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море"
18:05 / 07.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
