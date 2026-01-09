ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари
Намаления на основни хранителни продукти през януари
Подходът на веригата цели да улесни потребителите в значително по-предизвикателните за семейния бюджет зимни месеци. През януари кампанията включва важни хранителни категории, които формират ежедневния пазар на домакинствата – млечни продукти, месо и колбаси, брашно, варива, печива и други. Намалението обхваща продукти с регулярно потребление, така че клиентите да могат да планират разходите си по-лесно и с по-голяма сигурност. Сред по-изгодните през януари продукти са:
· Кисело краве мляко "Родна стряха“ 4% – от 0,76 €/1,49 лв. на 0,61 €/1,19 лв.
· Кренвирши, цена за кг – за 2,76 €/5,40 лв.
· Бяло пшеничено брашно тип 500, 1 кг – от 0,76 €/1,49 лв. на 0,66 €/1,29 лв.
· Бял ориз "Родна стряха“ 1 кг – от 1,66 €/3,25 лв. на 1,48 €/2,89 лв.
· Бяло саламурено краве сирене, 800 гр. – от 6,33 €/12,38 лв. на 5,01 €/9,80 лв.
· Вита баница 460 г – от 2,55 €/4,99 лв. на 2,30 €/4,50 лв.
През февруари кампанията продължава с нов набор от над 100 различни продукта.
Седмични акции
Промоционалната кампания се допълва и от седмичните предложения на веригата, които тази седмица включват и XXL разфасовки – формат, създаден с фокус върху по-изгодно семейно пазаруване и по-добра стойност за количество. Така клиентите имат възможност да избират между различни категории и продукти според нуждите на домакинството. Сред тях са:
· Български моркови, цена за кг – от 1,02€/1,99лв. на 0,50 €/0,98 лв.
· Свински джолан – заден, с кост, ≈ 1,5 кг – от 4,85€/9,49 лв. на 3,57 €/6,98 лв.
· Немско масло, 200 г – за 1,89 €/ 3,70 лв. (в промоция от 10.01 до 11.01)
· Пица на пещ Моцарела XXL, 3 х 335 г – за 5,11 €/9,99 лв.
· Свинско месо XXL, в собствен сос, 420 г – за 2,55 €/4,99 лв. (40% безплатно)
· Топено сирене XXL, класик, 533 г – за 4,09 €/8 лв.
По този начин Lidl съчетава дългосрочните си ценови инициативи с допълващи седмични предложения с различен продуктов фокус, като осигурява разнообразни възможности за по-изгодно пазаруване.
Lidl Plus – още повече възможности за спестяване
Като допълнителен инструмент за пестене, до 18 януари в приложението е активна Lidl Plus рулетка. При всяка покупка за минимум 5,11 €, потребителите могат да спечелят различни продукти с отстъпка до 50%. Участието в играта дава възможност и за спечелване на един от 26 купона, които дават отстъпка, равна на стойността на последната направена покупка (до 51,13 €/100 лв.). Пълните условия на играта могат да бъдат открити тук.
Паралелно с това, Lidl Plus предлага още над 20 промоции, включително на основни храни. Сред предложенията са портокали с около 50% по-ниска цена - от 1,47 €/2,99 лв. за кг на 0,75 €/1,53 лв. за кг, брецел от “Фурната на Lidl" – от 0.51 €/1 лв. на 0,35 €/0.68 лв., както и свински шницели XXL (4 по 125 г) от 5,11 €/ 9,99 лв. на 4,60 €/9 лв. В допълнение, чрез персонализираните купони в приложението клиентите могат да се възползват от отстъпки и за продукти, които пазаруват регулярно.
С тези последователни действия Лидл България продължава да подкрепя домакинствата с разнообразни промоционални акции, като разширява обхвата на намалените продукти и осигурява предвидимост и сигурност за клиентите си. Всички продукти и още атрактивни оферти може да откриете на Lidl.bg.
