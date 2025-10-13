Оперираха Цветан Цветанов

© Днес ми направиха операция на дясното рамо в "Софиямед“ – разкъсано сухожилие. Това съобщи политикът и лидер на партия "Републиканци за България" и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов.



Той посочи, че :



Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип!



Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво!



Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките!



Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве.