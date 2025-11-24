Опашки пред кметствата в Одрин, хиляди българи в Турция подновяват пенсиите си

© Тези дни пред кметствата в турския град Одрин се натрупват опашки от пенсионери с двойно българско и турско гражданство, които чакат реда си да подадат т.нар. "декларация живот" (декларация за продължаване на получаване на българска пенсия от лица, живеещи в чужбина, която се подновява в края на всяка година).



От 1 ноември в кметствата в граничния град Одрин, който е с най-голям брой лица с двойно гражданство, започнаха да се подават "декларации живот", за да може тези лица да продължат да получават пенсиите си от България и след 31 декември т.г., посочват медиите в Одрин.



"Кметствата в Одрин тези дни са пренатоваренr поради изискването лицата с двойно гражданство, които получават пенсии от банки в България, но живеят в Турция, да представят дeкларации по образец, че са за живи и искат да продължат да получават пенсия, според изискването на българския Национален осигурителен институт (НОИ) – до 31 декември т.г." заяви Джеват Гюнеш, председател на Асоциацията за култура и солидарност на тракийските балкански турци пред местните медии в Одрин.



Той допълни, че лицата, живеещи в Турция и получаващи пенсии от България, могат да заверят документа в съответните генерални консулства, посолството или чрез кметствата. Според него напливът пред кметствата се дължи на това, че там "декларациите се заверяват безплатно, а и са близо до местата, където живеят хората".



По думите на кмета на махала Шюкрюпаша в Одрин Есра Акгюн Йълмаз, по всяка вероятност напливът на изселниците ще продължи и през следващия месец декември. "Декларацията се подава само от хора, които са регистрирани по местоживеене в нашето кметство, проверява се местожителството им и се подпечатва с печата на кметството", заяви тя.



“Помагаме на хората, главно на възрастни и болни, които получават пенсиите си от България, за попълването на декларациите, които са на български език и изискват да се посочи ЕГН, откога получават пенсия и други важни подробности. Посещаваме ги в домовете им, напомняме им за срока, осигуряваме превозването до кметството, където да се явят лично и да се подпишат, да заверят декларацията и да я изпратят в България до определения срок", заяви за БТА председателката на Дружеството за култура и сътрудничество на румелийските балкански турци в Ескишехир Ербалдер Незиха Билен.



По данни на местните медии живеещите в Турция и получаващи българска пенсия лица, които имат задължение за подаване на "декларация живот", са около 10 хиляди.