ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Опашки пред кметствата в Одрин, хиляди българи в Турция подновяват пенсиите си
От 1 ноември в кметствата в граничния град Одрин, който е с най-голям брой лица с двойно гражданство, започнаха да се подават "декларации живот", за да може тези лица да продължат да получават пенсиите си от България и след 31 декември т.г., посочват медиите в Одрин.
"Кметствата в Одрин тези дни са пренатоваренr поради изискването лицата с двойно гражданство, които получават пенсии от банки в България, но живеят в Турция, да представят дeкларации по образец, че са за живи и искат да продължат да получават пенсия, според изискването на българския Национален осигурителен институт (НОИ) – до 31 декември т.г." заяви Джеват Гюнеш, председател на Асоциацията за култура и солидарност на тракийските балкански турци пред местните медии в Одрин.
Той допълни, че лицата, живеещи в Турция и получаващи пенсии от България, могат да заверят документа в съответните генерални консулства, посолството или чрез кметствата. Според него напливът пред кметствата се дължи на това, че там "декларациите се заверяват безплатно, а и са близо до местата, където живеят хората".
По думите на кмета на махала Шюкрюпаша в Одрин Есра Акгюн Йълмаз, по всяка вероятност напливът на изселниците ще продължи и през следващия месец декември. "Декларацията се подава само от хора, които са регистрирани по местоживеене в нашето кметство, проверява се местожителството им и се подпечатва с печата на кметството", заяви тя.
“Помагаме на хората, главно на възрастни и болни, които получават пенсиите си от България, за попълването на декларациите, които са на български език и изискват да се посочи ЕГН, откога получават пенсия и други важни подробности. Посещаваме ги в домовете им, напомняме им за срока, осигуряваме превозването до кметството, където да се явят лично и да се подпишат, да заверят декларацията и да я изпратят в България до определения срок", заяви за БТА председателката на Дружеството за култура и сътрудничество на румелийските балкански турци в Ескишехир Ербалдер Незиха Билен.
По данни на местните медии живеещите в Турция и получаващи българска пенсия лица, които имат задължение за подаване на "декларация живот", са около 10 хиляди.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ако сега нетната ви месечна заплата е 3500 лева, то загубите ви п...
14:24 / 24.11.2025
Финансист: По-високите осигуровки днес означават по-ниски пенсии ...
14:20 / 24.11.2025
Борислав Михайлов е приет в столична болница
14:03 / 24.11.2025
Плащаме по-малко за портокали и ябълки, но повече за картофи и ка...
12:52 / 24.11.2025
Вдигат дневните пари при командироване с преспиване
12:43 / 24.11.2025
Синдикатите излязоха на протест пред НС, направиха коледен кът с ...
12:50 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS