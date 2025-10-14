ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:20Коментари (0)395
©
В Сатовча от векове съществува една необикновена традиция – хората изграждат чешми, за да оставят следа и спомен за своите семейства. Именно тази традиция изведе родопската община до световно признание – Сатовча официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес като мястото с най-много чешми с питейна вода в света, предава NOVA.

Според местната власт, рекордът ще привлече още повече туристи в региона – нещо, което вече започва да се усеща.

По живописния път около Сатовча всяка крачка води до нова чешма – иззидана с камък, с издълбано име и често с малка беседка наблизо.

"Тази чешма е от дядо ми и баба ми. Намерили са вода и са я изградили. Аз я поддържам и направих беседка, за да може хората да седнат, да си починат, да си пийнат водичка и да опекат нещо на барбекюто“, разказва местният жител Асан Хаджиев от село Осина.

Оказва се, че в общината има над 1000 чешми, изградени от местните хора. Това поражда идеята Сатовча да кандидатства за вписване в Книгата на рекордите.

Подобни традиции има в Турция и Индия, но никъде не се строят толкова много чешми на такава малка територия.

Кандидатстването обаче не минава без куриоз – грешка в превода първоначално кара комисията да очаква "фонтани“, а не чешми. След уточнение, че става дума за изворни чешми с питейна вода, процесът тръгва успешно.

"Екипът на Гинес избра на случаен принцип няколко номера – 28, 300, 500 – и поиска да провери дали чешмите наистина съществуват и са действащи. Казаха, че ако дори една не отговаря, няма да получим рекорда. Но всичко беше наред“, спомнят си организаторите.

В Сатовча хората вярват, че дори една птичка да отпие вода от дадена чешма, желанието на дарителя се сбъдва.

Сред най-известните строители на чешми са покойните Агуш Джалев от село Кочен – с над 40 изградени, и Асанзия Инелев от Сатовча – с повече от 60.

"Цяло лято беше пълно по чешмите, нямаше място. Хората идват, снимат се, слушат легендите. Водата е изворна, изследвана и отлична за пиене“, разказват местните.

Днес Сатовча не само държи световен рекорд, но и съхранява нещо много по-ценно – паметта за поколения, които са оставили следа в камък и вода.

Както казват хората там: "Чешмата е живот. А животът тук извира отвсякъде“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
КЗП бързо превъзпита 22 големи търговци
12:36 / 14.10.2025
Искат отпадане на удостоверенията за наследници
11:51 / 14.10.2025
Предложение: Бащите на новородени да разсрочат полагащия им се от...
11:54 / 14.10.2025
Собственичка на фирма, оставила 50 души без заплати: Да не мислит...
10:45 / 14.10.2025
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: