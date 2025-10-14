Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес

© В Сатовча от векове съществува една необикновена традиция – хората изграждат чешми, за да оставят следа и спомен за своите семейства. Именно тази традиция изведе родопската община до световно признание – Сатовча официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес като мястото с най-много чешми с питейна вода в света, предава NOVA.



Според местната власт, рекордът ще привлече още повече туристи в региона – нещо, което вече започва да се усеща.



По живописния път около Сатовча всяка крачка води до нова чешма – иззидана с камък, с издълбано име и често с малка беседка наблизо.



"Тази чешма е от дядо ми и баба ми. Намерили са вода и са я изградили. Аз я поддържам и направих беседка, за да може хората да седнат, да си починат, да си пийнат водичка и да опекат нещо на барбекюто“, разказва местният жител Асан Хаджиев от село Осина.



Оказва се, че в общината има над 1000 чешми, изградени от местните хора. Това поражда идеята Сатовча да кандидатства за вписване в Книгата на рекордите.



Подобни традиции има в Турция и Индия, но никъде не се строят толкова много чешми на такава малка територия.



Кандидатстването обаче не минава без куриоз – грешка в превода първоначално кара комисията да очаква "фонтани“, а не чешми. След уточнение, че става дума за изворни чешми с питейна вода, процесът тръгва успешно.



"Екипът на Гинес избра на случаен принцип няколко номера – 28, 300, 500 – и поиска да провери дали чешмите наистина съществуват и са действащи. Казаха, че ако дори една не отговаря, няма да получим рекорда. Но всичко беше наред“, спомнят си организаторите.



В Сатовча хората вярват, че дори една птичка да отпие вода от дадена чешма, желанието на дарителя се сбъдва.



Сред най-известните строители на чешми са покойните Агуш Джалев от село Кочен – с над 40 изградени, и Асанзия Инелев от Сатовча – с повече от 60.



"Цяло лято беше пълно по чешмите, нямаше място. Хората идват, снимат се, слушат легендите. Водата е изворна, изследвана и отлична за пиене“, разказват местните.



Днес Сатовча не само държи световен рекорд, но и съхранява нещо много по-ценно – паметта за поколения, които са оставили следа в камък и вода.



Както казват хората там: "Чешмата е живот. А животът тук извира отвсякъде“.