ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Според местната власт, рекордът ще привлече още повече туристи в региона – нещо, което вече започва да се усеща.
По живописния път около Сатовча всяка крачка води до нова чешма – иззидана с камък, с издълбано име и често с малка беседка наблизо.
"Тази чешма е от дядо ми и баба ми. Намерили са вода и са я изградили. Аз я поддържам и направих беседка, за да може хората да седнат, да си починат, да си пийнат водичка и да опекат нещо на барбекюто“, разказва местният жител Асан Хаджиев от село Осина.
Оказва се, че в общината има над 1000 чешми, изградени от местните хора. Това поражда идеята Сатовча да кандидатства за вписване в Книгата на рекордите.
Подобни традиции има в Турция и Индия, но никъде не се строят толкова много чешми на такава малка територия.
Кандидатстването обаче не минава без куриоз – грешка в превода първоначално кара комисията да очаква "фонтани“, а не чешми. След уточнение, че става дума за изворни чешми с питейна вода, процесът тръгва успешно.
"Екипът на Гинес избра на случаен принцип няколко номера – 28, 300, 500 – и поиска да провери дали чешмите наистина съществуват и са действащи. Казаха, че ако дори една не отговаря, няма да получим рекорда. Но всичко беше наред“, спомнят си организаторите.
В Сатовча хората вярват, че дори една птичка да отпие вода от дадена чешма, желанието на дарителя се сбъдва.
Сред най-известните строители на чешми са покойните Агуш Джалев от село Кочен – с над 40 изградени, и Асанзия Инелев от Сатовча – с повече от 60.
"Цяло лято беше пълно по чешмите, нямаше място. Хората идват, снимат се, слушат легендите. Водата е изворна, изследвана и отлична за пиене“, разказват местните.
Днес Сатовча не само държи световен рекорд, но и съхранява нещо много по-ценно – паметта за поколения, които са оставили следа в камък и вода.
Както казват хората там: "Чешмата е живот. А животът тук извира отвсякъде“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
КЗП бързо превъзпита 22 големи търговци
12:36 / 14.10.2025
Искат отпадане на удостоверенията за наследници
11:51 / 14.10.2025
Предложение: Бащите на новородени да разсрочат полагащия им се от...
11:54 / 14.10.2025
Собственичка на фирма, оставила 50 души без заплати: Да не мислит...
10:45 / 14.10.2025
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS