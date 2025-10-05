ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Обикновено отнема 2 минути, но клиенти остават без достъп до картите си с дни
Платформата "Ние, потребителите“ алармира за случаи, при които приложението блокира активацията на картата на финалния етап на проверка, без да обяснява причината. Сканирането на личната карта и лицевото разпознаване често се оказват проблемни – дори незначителни детайли като светлинни отблясъци или неподходящ фон могат да спрат процеса. Потребителят получава само съобщение, че проверката "обикновено отнема 2 минути“, но без реален индикатор за напредък или ясно обяснение какво да се направи, ако процесът не тръгне. В някои случаи хората остават без достъп до собствените си средства с дни.
След телефонен контакт с оператор се оказва, че причината е техническа – например неправилно сканирана карта – информация, която приложението не предоставя. Потребители споделят, че се чувстват объркани и стресирани, а понякога се налага и служител на банката да активира картата ръчно.
Експертите предупреждават, че проблемът е както технически, така и комуникационен. Липсата на ясни инструкции кога потребителят трябва да действа сам и кога може да очаква помощ създава допълнителен стрес.
Съветите към клиентите са да не чакат пасивно – ако проверката блокира, да се обадят на оператор и да поискат конкретна информация. При сканиране на личната карта е добре да се използва тъмен фон, да се внимава със светлината и фокуса, а също да се проверят и други начини за активация на картата.
Проблемите с дигиталната регистрация показват, че новите мобилни приложения често се пускат преди да са напълно готови, което води до неудобства за потребителите. Банките трябва да поемат по-активна роля в информирането и оказването на помощ, за да се избегнат блокирани сметки и ненужен стрес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Без наличието на големите вериги няма как успешно да р...
09:47 / 05.10.2025
Търговец от най-големия пазар на открито на Балканите: Промяната ...
09:21 / 05.10.2025
Предимно слънчево време с повишение на температурите в Пловдив
08:35 / 05.10.2025
Сладкото излиза солено тази есен - до 20 лева за килограм малини
09:03 / 05.10.2025
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от бла...
08:53 / 05.10.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
08:10 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS