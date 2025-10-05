Обикновено отнема 2 минути, но клиенти остават без достъп до картите си с дни

© Много българи, които наскоро са получили нови банкови карти, се сблъскват с проблеми при тяхната активация през мобилните приложения на банките. Въпреки че софтуерът обещава процесът да отнеме само няколко минути, реалността понякога е далеч от това.



Платформата "Ние, потребителите“ алармира за случаи, при които приложението блокира активацията на картата на финалния етап на проверка, без да обяснява причината. Сканирането на личната карта и лицевото разпознаване често се оказват проблемни – дори незначителни детайли като светлинни отблясъци или неподходящ фон могат да спрат процеса. Потребителят получава само съобщение, че проверката "обикновено отнема 2 минути“, но без реален индикатор за напредък или ясно обяснение какво да се направи, ако процесът не тръгне. В някои случаи хората остават без достъп до собствените си средства с дни.



След телефонен контакт с оператор се оказва, че причината е техническа – например неправилно сканирана карта – информация, която приложението не предоставя. Потребители споделят, че се чувстват объркани и стресирани, а понякога се налага и служител на банката да активира картата ръчно.



Експертите предупреждават, че проблемът е както технически, така и комуникационен. Липсата на ясни инструкции кога потребителят трябва да действа сам и кога може да очаква помощ създава допълнителен стрес.



Съветите към клиентите са да не чакат пасивно – ако проверката блокира, да се обадят на оператор и да поискат конкретна информация. При сканиране на личната карта е добре да се използва тъмен фон, да се внимава със светлината и фокуса, а също да се проверят и други начини за активация на картата.



Проблемите с дигиталната регистрация показват, че новите мобилни приложения често се пускат преди да са напълно готови, което води до неудобства за потребителите. Банките трябва да поемат по-активна роля в информирането и оказването на помощ, за да се избегнат блокирани сметки и ненужен стрес.