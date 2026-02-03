ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови разкрития: 9-годишно дете e заснето в салон за лазерна епилация
Автор: ИА Фокус 20:32
©
Нови разкрития по скандала със записите от салони за епилация, изтекли към порно сайтове. Двата салона, от които видеа на десетки жени от процедури по лазерна епилация бяха разпространени в сайтове с порнографско съдържание, работиха и днес. Сред клиентите в салоните се оказват и няколко малолетни момичета - едно от тях е на 9 години.

"Лятото я заведох за процедура на крачетата - кола маска. Не знаех, че студиото не е защитено. Не видях камерата за видеонаблюдение, не предполагах изобщо, че може да има такава", обяснява майката на 9-годишното момиче.

"Тъжно реагира - ако имам клипче, какво ще е, какво ще кажат в училище, те дали ще го видят. Успях да я успокоя, но първата ѝ реакция въобще не беше добра", допълва майката на детето пред NOVA. 

Днес на разпит са били собствениците и на двата салона. Разпитвани са били още бивши и настоящи служители, както и доставчици на интернет и такива, които монтират видеокамери за наблюдение.  

Въпреки подадения сигнал в полицията, в шок продължава да бъде и семейството на едно от непълнолетните момичета, които откриха телата си във видеоклиповете. "Това е супер унизително, направо нямам думи. Всички сме потресени, цялото семейство е в шок", каза майката на 17-годишното момиче, открило себе си в порно сайтовете.

Новината за видео от трети салон в Бургас, клон на популярна верига, разпространена в цялата страна, вдигна на крак разследващите. Камерата обаче се оказва само една, насочена единствено към рецепция. 

Освен в Бургас, има качени видеа и от салон за епилация в Казанлък. Жертви на непозволеното заснемане в града са десетки. Полицията проверява още салони и в други градове от страната.


03.02.2026 Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02.2026 Майка с дете се разпозна в порно сайтове след посещение в козметичен салон
02.02.2026 Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, сред жертвите е и непълнолетна






