Нискотарифна авиокомпания обяви нов директен маршрут от България

© Wizz Air обяви днес старта на нов директен маршрут от Варна до Варшава (Модлин), който ще бъде част от лятното разписание на авиокомпанията за 2026 г. Полетите ще започнат на 21 май 2026 г. и ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота, като билетите вече са в продажба на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени, започващи от 31,99 евро.



С добавянето на маршрута от Варна, Wizz Air вече ще предлага директни полети до Варшава (Модлин) както от София, така и от Българското Черноморие, разширявайки значително възможностите за пътуване между България и Полша. Директните полети по маршрута София – Варшава (Модлин) оперират от декември 2025 г.



Варшава е сред най-бързо развиващите се европейски столици – град с богата история, включен в списъка на ЮНЕСКО, и динамична модерна среда. От романтичните разходки из Стария град и крайбрежните алеи на река Висла до модерните музеи, ресторанти и оживения нощен живот, полската столица предлага разнообразни преживявания, които я правят привлекателна дестинация за уикенд пътувания, културен туризъм и бизнес визити.