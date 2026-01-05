ИЗПРАТИ НОВИНА
Николай Марков: Понякога се налага да влизам в ролята на пълен глупак, за да чуя по-ясно шума на вятъра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06
©
Публикация на бившия депутат Николай Марков привлече бързо обществено внимание в социалните мрежи заради силното си послание, поднесено чрез лична история от болнична среда. В поста си той разказва за посещение в болница и разговор с лекар относно тежката диагноза на негов близък човек.

Марков описва срещата си с лекар като момент, в който съзнателно влиза "в ролята на пълен глупак“, за да чуе истината без заобикалки. По думите му, лекарят – доказан специалист – е бил пределно откровен: животът на пациента е към края си, но самият той не знае това. Препоръката е била болният да изживее оставащото си време спокойно, а близките да не се измъчват, тъй като "всичко възможно“ вече е направено.

Отговорът на Марков обаче придава на разказа неочакван обрат. Той заявява на лекаря, че неговата собствена работа много прилича на лекарската – и неговите "пациенти“ не знаят цялата истина, но въпреки това се чувстват добре. Когато е попитан с какво се занимава, Марков отговаря лаконично и с доза ирония:

"Еколог, мосю! Най-добрия.“








Е как с какво се занимава? С димкаджискво, за да усвои нЕкоя рубла? Как да ви го каже това в прав текст, нали ще си загуби раОтата??? Така е, човекът ви го е казал като доктора е с важни нюанси - важното е, ВИЕ да си МИСЛИТЕ хубави неща, той да ги консумира!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

