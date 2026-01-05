ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Марков: Понякога се налага да влизам в ролята на пълен глупак, за да чуя по-ясно шума на вятъра
Марков описва срещата си с лекар като момент, в който съзнателно влиза "в ролята на пълен глупак“, за да чуе истината без заобикалки. По думите му, лекарят – доказан специалист – е бил пределно откровен: животът на пациента е към края си, но самият той не знае това. Препоръката е била болният да изживее оставащото си време спокойно, а близките да не се измъчват, тъй като "всичко възможно“ вече е направено.
Отговорът на Марков обаче придава на разказа неочакван обрат. Той заявява на лекаря, че неговата собствена работа много прилича на лекарската – и неговите "пациенти“ не знаят цялата истина, но въпреки това се чувстват добре. Когато е попитан с какво се занимава, Марков отговаря лаконично и с доза ирония:
"Еколог, мосю! Най-добрия.“
