ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Неочаквано почина д-р Златина Василева
Д-р Василева завършва Медицинския факултет на Тракийски университет през 2014 г. и оттогава остава дълбоко свързана с Alma Mater, първоначално като хоноруван, а по-късно и като редовен асистент. В продължение на повече от десет години тя работи с отдаденост към студентите, със стремеж към прецизност и с искрена човечност, които я правят пример за младите медици.
Колегите ѝ я определят като прекрасен лекар и преподавател, доверен приятел и ценен събеседник. Загубата ѝ оставя огромна празнина в екипа на катедрата и в академичната общност като цяло.
Медицинският факултет и Тракийски университет изразяват дълбоката си скръб по повод кончината на д-р Василева. С много обич, уважение и признателност те ще пазят спомена за светлината и професионалната следа, която тя остави.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Искат да върнат системата 4-4-4 в училищното образование
22:11 / 11.12.2025
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбския...
21:40 / 11.12.2025
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подгото...
23:03 / 11.12.2025
Електронното обслужване преминава към напълно нов модел
20:12 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка...
19:44 / 11.12.2025
Sooshi Mango за първи път в България на 19 юни
19:10 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS