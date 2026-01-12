ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Недялко Славов: Водят ни към деня, когато ще ни тръшнат на хълбок, за да ни маркират като говеда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:50Коментари (0)915
©
Писателят Недялко Славов сподели във Facebook своите размисли за предизвикателствата на съвременния свят и ролята на изкуството и духовността в преодоляването им.

"Когато 2020 ни натикаха в поредната историческа душегубка, си казах: Дяволът пак побесня“, пише Славов. "Затова поеми си дълбоко въздух и запази спокойствие. Сутрин се прекръствай, докато бият камбаните, слушай Бах, Моцарт и Бетовен – ама много ги слушай, и то на 432 херца. Обичай обичаните от теб и обичащите те същества, не забравяй ближния и животните, засаждай дръвчета. Всичко ще мине. И тоя път няма да им стане играта на убогите.“

Според писателя сегашната ситуация се повтаря, макар в различен контекст. "Днес си казвам същото. Санитарите на смъртта пак побесняха. Ако не им се получи с тотална война, ще опитат с десетки кървави по-малки. Едновременно с това ще ни водят към деня, когато ще ни тръшнат на хълбок, за да ни маркират като говеда. А дотогава ще ни тикат бавно и методично към концлагера на дигиталните пари, умните градове, хранителните кочини с ГМО и роботите – деца на идиотския изкуствен интелект.“

Славов изтъква, че колкото по-глобализиран става светът, толкова по-малко място остава за човешкото и личното. Спасението, според него, е във високото изкуство и духовността:

"Накрая ще оцелее тоя свят и това общество, чийто дух има убежище в своите живи и мъртви поети, писатели, композитори, художници, артисти. Обществата, които загубят своите творци, ще станат термитници.“

Той призовава: "Поемете си дълбоко въздух, сутрин се прекръствайте, слушайте Бах, Моцарт и Бетовен, ама много ги слушайте, на 432 херца. Обичайте близките и животните, садете дръвчета, четете големите писатели и поети. Всичко ще мине. И тоя път няма да им стане играта на убогите.“

Славов завършва своя пост с послание за устойчивост, човещина и изкуство като средства за справяне с предизвикателствата на съвремието.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Най-големият български торент тракер отново работи
13:04 / 12.01.2026
Търговец се оплака: Платиха ми с реквизитни евра
12:36 / 12.01.2026
Ивайло Мирчев към Борисов: Свалиха ви хората с невиждани протести...
12:37 / 12.01.2026
Банкер: Има такси при обмяна от левове в евро, но те са единични ...
12:04 / 12.01.2026
Украинец блъсна македонец на ски писта в Пампорово, счупи му ребр...
11:53 / 12.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Екшън на Скобелева майка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Агресия между шофьори в Пловдив
Евровизия 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: