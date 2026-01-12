Недялко Славов: Водят ни към деня, когато ще ни тръшнат на хълбок, за да ни маркират като говеда

© Писателят Недялко Славов сподели във Facebook своите размисли за предизвикателствата на съвременния свят и ролята на изкуството и духовността в преодоляването им.



"Когато 2020 ни натикаха в поредната историческа душегубка, си казах: Дяволът пак побесня“, пише Славов. "Затова поеми си дълбоко въздух и запази спокойствие. Сутрин се прекръствай, докато бият камбаните, слушай Бах, Моцарт и Бетовен – ама много ги слушай, и то на 432 херца. Обичай обичаните от теб и обичащите те същества, не забравяй ближния и животните, засаждай дръвчета. Всичко ще мине. И тоя път няма да им стане играта на убогите.“



Според писателя сегашната ситуация се повтаря, макар в различен контекст. "Днес си казвам същото. Санитарите на смъртта пак побесняха. Ако не им се получи с тотална война, ще опитат с десетки кървави по-малки. Едновременно с това ще ни водят към деня, когато ще ни тръшнат на хълбок, за да ни маркират като говеда. А дотогава ще ни тикат бавно и методично към концлагера на дигиталните пари, умните градове, хранителните кочини с ГМО и роботите – деца на идиотския изкуствен интелект.“



Славов изтъква, че колкото по-глобализиран става светът, толкова по-малко място остава за човешкото и личното. Спасението, според него, е във високото изкуство и духовността:



"Накрая ще оцелее тоя свят и това общество, чийто дух има убежище в своите живи и мъртви поети, писатели, композитори, художници, артисти. Обществата, които загубят своите творци, ще станат термитници.“



Той призовава: "Поемете си дълбоко въздух, сутрин се прекръствайте, слушайте Бах, Моцарт и Бетовен, ама много ги слушайте, на 432 херца. Обичайте близките и животните, садете дръвчета, четете големите писатели и поети. Всичко ще мине. И тоя път няма да им стане играта на убогите.“



Славов завършва своя пост с послание за устойчивост, човещина и изкуство като средства за справяне с предизвикателствата на съвремието.