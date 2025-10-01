Недялко Йорданов: Скъпи приятели, едно интимно признание

© Големият български поет, композитор и драматург Недялко Йорданов сподели какво го тревожи в наши дни и колко технологиите промениха живота ни.



"Фокус" публикува думите на твореца без редакторска намеса:



Скъпи приятели, едно интимно признание. Наскоро отгърнах своите някогашни ръкописи и писма, писани преди почти 65 години. С обикновена перодръжка. В ученически тетрадки и на листове за писма. Стана ми някак особено, по-скоро тъжно отколкото весело от тези чисти, почти наивни стихотворения и размисли за живота. Предназначени за някогашната първа чисто платонична любов. Наистина ми беше интересно да видя как съм зачерквал, как съм пробвал различни варианти и как съм преписвал на чисто готовото стихотворение.



Четох... четох... А после... После отворих лаптопа, както обикновено, където всяко изтриване става механично и няма цялата предистория на написването.



Какво да се прави. Ужасявам се вече , че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име.



КОПИ ПЕЙСТ



Мойте тетрадки... С по двадесет листа.



Пиша... Зачерквам... От сутрин до мрак.



Баба ми бди.. Мушамата е чиста...



Свърши едната... Другата пак...



Пълна мастилница... И перодръжка.



И попивателна... С форма на лък.



Ето... Метафора... Чакай! Изкръшка...



Беше страхотна!... Изчезна... Язък...



Беше шейсета... И беше прекрасно...



Писане... От януари до май...



Тук съм поправял... Какво? Не е ясно...



Там съм преписвал на чисто... За край!



Грозния почерк сам си разбирам...



Тайна... Секретност... Нали е любов.



Ключ на вратата... Чета... Рецитирам...



И белова! И съм вече готов...



Плик... И във пощата... Листът кариран...



Пъхам го вътре... Залепям с език...



И "До поискване“... Неадресиран...



Нейното име... С паспортния лик...



Тя е щастлива... И хич не е малка...



Вече разбира от тези неща.



Пише със автоматична писалка...



Има си, значи, заможен баща...



Времето, времето... Всичко изпомпа...



Дишам друг въздух... В огромния хол...



Трябва да пиша... И сядам на компа...



Ентър... Дилийт... Копи пейст... Шифт контрол.



Свети екрана... Сам съм на стола...



Камерка...Скайп... И светкавичен чат.



Блогъри... Хакери... Тайна парола...



Смели имейли от целия свят...



И в този хаос тревичка пониква...



Спомен зеленичък... Сигурен знак!



Мойте тетрадки! И мишката кликва



файлчето, дето ги сейвнах все пак...