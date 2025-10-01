ЗАРЕЖДАНЕ...
|Недялко Йорданов: Скъпи приятели, едно интимно признание
"Фокус" публикува думите на твореца без редакторска намеса:
Скъпи приятели, едно интимно признание. Наскоро отгърнах своите някогашни ръкописи и писма, писани преди почти 65 години. С обикновена перодръжка. В ученически тетрадки и на листове за писма. Стана ми някак особено, по-скоро тъжно отколкото весело от тези чисти, почти наивни стихотворения и размисли за живота. Предназначени за някогашната първа чисто платонична любов. Наистина ми беше интересно да видя как съм зачерквал, как съм пробвал различни варианти и как съм преписвал на чисто готовото стихотворение.
Четох... четох... А после... После отворих лаптопа, както обикновено, където всяко изтриване става механично и няма цялата предистория на написването.
Какво да се прави. Ужасявам се вече , че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име.
КОПИ ПЕЙСТ
Мойте тетрадки... С по двадесет листа.
Пиша... Зачерквам... От сутрин до мрак.
Баба ми бди.. Мушамата е чиста...
Свърши едната... Другата пак...
Пълна мастилница... И перодръжка.
И попивателна... С форма на лък.
Ето... Метафора... Чакай! Изкръшка...
Беше страхотна!... Изчезна... Язък...
Беше шейсета... И беше прекрасно...
Писане... От януари до май...
Тук съм поправял... Какво? Не е ясно...
Там съм преписвал на чисто... За край!
Грозния почерк сам си разбирам...
Тайна... Секретност... Нали е любов.
Ключ на вратата... Чета... Рецитирам...
И белова! И съм вече готов...
Плик... И във пощата... Листът кариран...
Пъхам го вътре... Залепям с език...
И "До поискване“... Неадресиран...
Нейното име... С паспортния лик...
Тя е щастлива... И хич не е малка...
Вече разбира от тези неща.
Пише със автоматична писалка...
Има си, значи, заможен баща...
Времето, времето... Всичко изпомпа...
Дишам друг въздух... В огромния хол...
Трябва да пиша... И сядам на компа...
Ентър... Дилийт... Копи пейст... Шифт контрол.
Свети екрана... Сам съм на стола...
Камерка...Скайп... И светкавичен чат.
Блогъри... Хакери... Тайна парола...
Смели имейли от целия свят...
И в този хаос тревичка пониква...
Спомен зеленичък... Сигурен знак!
Мойте тетрадки! И мишката кликва
файлчето, дето ги сейвнах все пак...
