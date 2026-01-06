Наш социолог продаде изцяло луксозния си хотелски комплекс

© Известният социолог Кънчо Стойчев е продал изцяло петзвездния хотелския комплекс "Зорница фемили естейт“ в село Зорница край Мелник. Купувач е дружество в обкръжението на съседната винарска изба – AYA Estate Vineyards. Това съобщиха за TravelNews от имението. Сделката е осъществена в началото на декември 2025 г., а на 12 декември 2025 г. е вписана и в Търговския регистър.



Новият собственик на “Зорница фемили естейтс" ЕАД е дружеството “Мениджмънт Файненшъл Груп" АД, което е в групата на “Изи Кредит", показва справката в Търговския регистър. В Съвета на директорите са влезли Неделчо Спасов, Станимир Василев и Ирена Гергова – Спасова, от него излиза Кънчо Стойчев. Спасов и Василев държаха преди това 50% от комплекса. Те притежават и винарската изба AYA Estate Vineyards, която е в съседство, и която беше открита официално през септември миналата година.



Единият от новите управители - Ирена Спасова, потвърди за сделката. “Двата обекта – "Зорница фемили естейт“ и AYA Estate Vineyards, се обединяват", коментира тя, но не уточни цената на сделката. Спасова обясни, че са закупили от Кънчо Стойчев хотела, лозята, земеделските земи, фермите и оранжериите на територията на "Зорница фемили естейтс“. На терена единствено остава собственост на Стойчев фамилната къща край езерото.



Новите собственици предвиждат ремонт на хотела и вилите. “Няма да правим нищо шоково, а идеята е да подобрим базата и да повишим качеството на предлаганите услуги", подчерта Ирена Спасова. Тя допълни, че за тях е приоритет и номер едно цел - съхранение на природата, както запазване на редовните клиенти и увеличаване на посещаемостта.



"Зорница фемили естейт“ е част от международната хотелска верига за луксозни имения - Relais & Châteaux. Това е един от най-луксозните комплекси в България. Той наподобява на имение в Тоскана, като се състои от живописни каменни постройки с дървени греди, червени тухли и артистичен дизайн, които определят интериора на луксозните вили и бутиков хотел. Предлага 360-градусова панорамна гледка към заобикалящите лозови масиви, пясъчните скали на Мелник и планински върхове.



"Зорница фемили естейт“ разполага с бутиков хотел, който се състои от 16 джуниър и супериорни джуниър суита. Отделно има 6 вили + 2 нови, предлагащи изискан уют и изчистен, но артистичен дизайн. Състоят се от студио, баня и просторна тераса с прекрасна панорамна гледка. От двете нови вили - едната е с две, а другата огромна - с три спални. Във всяка вила има камина, която внася топъл полъх на романтика през студените месеци.



В комплекса има 2 ресторанта, СПА център, винарна, еко ферма, оранжерии, зеленчукови и овощни градини.