Наш бизнесмен е мъртъв
Автор: Георги Кирилов 21:28Коментари (0)462
©
Почина бизнесменът и общественик Борис Марков. Новината съобщи Петър Москов

"Боби Марков живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого. Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо “как да преебем комунистите"… Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали… Да е светъл пътят ти!", написа Москов във Facebook.

Борис Марков бе временен лидер на СДС през 2012 година и бивш председател на Национален Щаб за Избори на СДС.







