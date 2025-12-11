ИЗПРАТИ НОВИНА
Напусна ни един достоен лекар
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:10
©
Ръководството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД в Кърджали с прискърбие съобщава, че на 11 декември 2025г. почина д-р Петър Бахчеджиев.

Напусна ни един достоен лекар, отдал целия си професионален път на медицината и анестезиологията.

Отдадеността и любовта му към лекарската професия ще останат в нашето съзнание и ще продължат да бъдат пример за нас!

Поклон пред светлата му памет!







Статистика: