© Ръководството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД в Кърджали с прискърбие съобщава, че на 11 декември 2025г. почина д-р Петър Бахчеджиев.



Напусна ни един достоен лекар, отдал целия си професионален път на медицината и анестезиологията.



Отдадеността и любовта му към лекарската професия ще останат в нашето съзнание и ще продължат да бъдат пример за нас!



Поклон пред светлата му памет!