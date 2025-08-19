ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Най-високата заплата, която се предлага в бюрата по труда в България, е 13 000 лева
Предлаганите заплати за свободните позиции варират от минималната от 1077 лева до 13 000 лева за разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.
Сред най-търсените професии са работници в преработващата промишленост, преподаватели, персонал в производството на храни, персонал, полагащ грижи за хора.
За всяко от обявените в бюрата по труда работни места е посочено, че насочването към тях се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
За момента най-високото възнаграждение от 13 000 лева се предлага от бюрото по труда "Възраждане" в София. Вакантната позиция е само една, като се посочва, че е подходяща за трудоустроен човек. Изисква се английски и работа с компютър за 8-часов работен ден на безсрочен договор.
8150 лева пък е оферираното възнаграждение, също за София, за ръководител в бизнес услугите и административните дейности. В графа основни отговорности е записано: "Да ръководи глобален екип от обучители, създатели на съдържание, да проектира, доставя и непрекъснато да подобрява обучителни програми за вътрешни служители и външни партньори".
Сред офертите с високи заплати към момента има и такава за специалист "Продажби и маркетинг" за проучване на пазари с възнаграждение 7905 лева.
11 лекари за оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ се търсят за Бургас срещу заплата от 3620 лева.
За Стара Загора се търсят също лекари за оказване на спешна медицинска помощ срещу 3950 лева заплата.
Шест вакантни позиции има в София за медицински сестри с 2457 лева заплата и работа на смени по седем часа.
За Сатовча се търсят 20 души на минималната работна заплата за работници в производство на храни.
Сред обявите за работа има такива за бармани и сервитьори, машинни инженери, учители, шофьори. Търсят се например 10 сервитьори и бармани за Варна с 1600 лева заплата и двама машинни инженери за Плевен срещу 4500 лева заплата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, кое...
12:41 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни с...
11:55 / 19.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
11:37 / 19.08.2025
Българско семейство произвежда стари занаятчийски сирена – крутма...
12:13 / 19.08.2025
В магазините литър олио е струвал 3,43 лв. преди година, а сега ц...
10:16 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без пре...
09:47 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS