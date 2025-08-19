ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-високата заплата, която се предлага в бюрата по труда в България, е 13 000 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36Коментари (0)1936
Малко под 11 000 са обявените в бюрата по труда свободни работни места към момента. Това сочат данните от електронната трудова борса, които Агенцията по заетостта обновява ежедневно.

Предлаганите заплати за свободните позиции варират от минималната от 1077 лева до 13 000 лева за разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.

Сред най-търсените професии са работници в преработващата промишленост, преподаватели, персонал в производството на храни, персонал, полагащ грижи за хора.

За всяко от обявените в бюрата по труда работни места е посочено, че насочването към тях се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За момента най-високото възнаграждение от 13 000 лева се предлага от бюрото по труда "Възраждане" в София. Вакантната позиция е само една, като се посочва, че е подходяща за трудоустроен човек. Изисква се английски и работа с компютър за 8-часов работен ден на безсрочен договор.

8150 лева пък е оферираното възнаграждение, също за София, за ръководител в бизнес услугите и административните дейности. В графа основни отговорности е записано: "Да ръководи глобален екип от обучители, създатели на съдържание, да проектира, доставя и непрекъснато да подобрява обучителни програми за вътрешни служители и външни партньори".

Сред офертите с високи заплати към момента има и такава за специалист "Продажби и маркетинг" за проучване на пазари с възнаграждение 7905 лева.

11 лекари за оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ се търсят за Бургас срещу заплата от 3620 лева.

За Стара Загора се търсят също лекари за оказване на спешна медицинска помощ срещу 3950 лева заплата.

Шест вакантни позиции има в София за медицински сестри с 2457 лева заплата и работа на смени по седем часа.

За Сатовча се търсят 20 души на минималната работна заплата за работници в производство на храни.

Сред обявите за работа има такива за бармани и сервитьори, машинни инженери, учители, шофьори. Търсят се например 10 сервитьори и бармани за Варна с 1600 лева заплата и двама машинни инженери за Плевен срещу 4500 лева заплата.







